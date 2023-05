Press Release

May 16, 2023 Senator Raffy Tulfo Privilege Speech

NIA Irregularities Regarding Irrigation Projects Mr. President, my dear colleagues in the senate, good afternoon. I speak today as a matter of privilege to raise an issue brought to me personally by farmers and other agricultural workers. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy at isisiwalat ko na ang gobyerno ay nagwawaldas ng bilyun-bilyong piso sa National Irrigation Administration. Para lang mabigyang paalala ang lahat ng nanonood at nakikinig, ang NIA ay nakatanggap ng mahigit-kumulang: 15 Billion for fiscal year 2017, more than 20 Billion para sa taong 2018 and 2019, 25 Billion para sa taong 2020, 19 Billion para sa taong 2021, at 22 Billion noong taong 2022. Ang buong halaga para sa taong 2017 hangang 2022 ay 121 Billion Pesos for a span of six years for irrigation development and restoration. Wala akong problema kung ang budget na ito ay nagagamit ng tama. I agree that by effectively implementing a national irrigation program, we can guarantee better food security for our country. Pero hinding-hindi po ako papayag na kakainin lang ng korapsyon ang perang dapat mapunta sa tao lalo na kung dahil sa kurapsyon marami ang magugutom. Right now, I will go into specifics. Kung inyong makikita, karamihan sa mga proyekto ng NIA na naumpisahan mahigit limang taon na ang lumipas ay hangang ngayon, hindi pa din natatapos. Mas matindi pa, ilan dito ay hindi man lang gumagana kahit taon na ang lumipas mula nabigyan ng Notice to Proceed. Kahit sabihin pa natin na hindi nag release ang NIA ng full amount sa mga contractor, hindi dapat natin palagpasin na pinapatulog lamang sa kanilang department ang perang nakalaan dito na sana'y nalagay na sa agarang pangangailangan ng ating mga magsasaka tulad ng farm machineries, pang-subsidize sa kanilang abono, o di kaya fertilizer, para palaguin ang kanilang ani. Bukod dito, meron pang mga kontrata kung saan sinadya nilang hindi ipakita sa publiko kung sino ang nanalo. Ang public bidding ay dapat ipaalam sa lahat sapagkat ito ay ang paraan natin alamin kung ginawa ng gobyerno ang kanilang trabaho sa pag uusisa sa makakakuha ng kontrata at para na din mabilis singilin ang winning bidder kapag may mali silang ginawa sa pera ng tao na binayad sa kanila. Kapag hindi deklarado sa publiko at kapag tinatago nila ang mga impormasyon na ito, nagkakaroon ng mas madaling paraan upang itakbo ang pera ng bayan patungo sa bulsa ng pribadong tao. Kahit ganito ka palyado ang bidding na naganap pati ang performance ng contractor, walang humpay na pinopondohan pa din ang mga irrigation projects na ito. This is an undeniable red flag of institutional corruption. We give these contractors the people's tax money and they just give us falsified reports of their accomplishment para matulungan silang may makurakot. Maraming dokumentong natanggap ang aking opisina kung saan pinapakita na ang NIA ay binibigyan ng kanilang mga contractor ng accomplishment report na hindi naman totoo. Ang datos ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng reported at actual na percentage of completion. Ibig sabihin nito, nabibigyan ng pera ang contractor kahit wala o kulang ang kanilang ginagawa. As much as I hate to do it, kailangan ko na magpangalan ng ilan sa mga contractor na ito na tila binibigyang pabor ng Bids and Awards committee ng NIA. Oscar Sarmiento Construction Inc. (Sta. Mesa Manila), R.D. Interior Junior Construction (Quezon City) ,J.D. Construction and Supply (Makati City) , at Brostan Construction.(Caloocan City) Iilan lamang to sa mga contractor na inyong makikita ngayon na nakatanggap ng ibat-ibang proyekto mula sa NIA sa kabila ng kanilang paulit-ulit na hindi pagtapos ng kanilang kontrata. Kahit ang ilan pa dito ay na lagay na sa "blacklist" ng NIA, merong dokumento ang aking opisina na nagpapakita na nag-palit lamang sila ng pangalan at muling sumasabak sa bidding. Ang Oscar Sarmiento Construction Incorporated ay naatasang gumawa ng project noong 2014 sa kabuoang halaga na 750 Million Pesos. Binigyan sila ng tatlong taon para tapusin ang almost billion-peso project na ito pero kinailangan nang iterminate ang kontrata pagkatapos makita na hindi man lang umaandar ang kanilang construction works. Kinailangan ngayong saluhin ng R.D. Interior Junior Construction ang project sa halagang 333 Million. Hanggang ngayon hindi pa din tapos ang project at tuluyang natutulog ang pera na nilaan sana para sa pagpapabuti ng ating agricultural industry. Ang Brostan Construction naman ay naatasang gumawa ng proyekto sa halagang 304M pesos. According to audit reports, as of 2022 may natitira pang 34% sa kanilang proyekto. Pinuntahan mismo ng NIA ang project site at nakita doon na iniwang nakatiwangwang ang project. Humingi pa ng reconsideration ang Brostan na tatapusin ito sa kondisyon na payagan sila ng NPA at iba pang armed groups na tapusin ang kanilang project. Nakakabahala lamang na sa report ng NIA ay wala namang ebidensya na nagkaroon ng karahasan sa project site. Ang J.D. Construction and Supply naman ay naatasang gumawa ng proyektong nag hahalaga ng 1.1 Billion noong taong 2010. Kahit sila ay nabigyan ng notice to proceed sa parehas na taon, nagumpisa lamang sila noong 2013 dahil mayroon daw silang problema sa materyales. Sinabi din ng J.D. Construction na kaya hindi sila makagawa ng kanilang obligasyon ay dahil sa right of way, dahil sa weather conditions, at sinisi pa ang DPWH na hinaharangan sila. Muling pumunta ang NIA para silipin ang kalagayan ng project at napatunayang wala namang pumipigil sa J.D. Construction umpisahan at gawin ang kanilang project. Mag te-terminate na sana ang NIA ng kontrata pero umapila pa ang J.D. Construction dahil wala daw silang control sa nangyaring kakulangan ng performance. Kinonsidera na lang tapos na ng NIA ang project after 10 years kahit may kakulangan pa ng 8% ang project completion. Ang mga contractor tulad ng J.D. Construction at iba pa sa aking nabanggit ay sunod-sunod ang panalo sa bidding sa kabila ng kanilang underperformance. Pano nananalo ang ganitong klaseng contractor kung hindi binibigyan ng pabor ng Bids and Awards Committee? Paano naman magkakaroon ng lakas ng loob ang Bids and Awards Committee kung walang pahintulot ng Administrator at kaniyang mga Deputy? Although innocence is presumed, it looks like the evidence is there pointing to corruption in the National Irrigation Administration. Bukod pa sa "failed" or "uncompleted" projects, meron pang sinasabing mga "Ghost Projects" na karamihan ay isinagawa sa Mindanao. Umaabot sa tumataginting na 890 Million pesos ang projects na mukang hindi naman talaga inumpisahan pero pinondohan ng gobyerno. Na sa 28 projects ang nasabing may anomalya pagkatapos puntahan ng NIA inspection and assessment team. Substandard ang mga trabaho, ilang portion ng proyekto ay hindi man lang inumpisahan, pangit o "poor worksmanship" ang assessment, at nililipat ang target area ng project mula sa original na nakalagay sa kontrata ng NIA. Karamihan ng mga project na ito ay approved ng isang Deputy Administrator Sulaik. There appears to be a wide-scale corruption scheme that has persisted for far too long. Kung bakit hindi pa ito naiimbestigahan at kung bakit wala pang nananagot sa pagsunog ng pera ng bayan ay kailangan din pagtuunan ng pansin. Our government is fighting for every peso of revenue, and we keep on increasing taxes for everyone, while we waste so many funds feeding corruption and 'padrino systems' in government infrastructure programs. Kaysa mangolekta ng mangolekta sa tao, bakit hindi na lang muna natin paniguraduhin na napupunta ito sa mapakikinabangan ng taong bayan? Personal ko na kinakagalit ang issue na ito sapagkat napapabayaan na ang mga farmers na umaasa sa NIA upang mapalago ang kanilang ani. It might be a matter of profit para sa mga contractor at government officials na sangkot dito pero it's a matter of life and death para sa mga nararapat na beneficiaries. To be clear, ang ating procurement laws at ang implementing rules and regulations for public bidding ay matagal ng inaabuso. Kaya naman sa world corruption index ng Transparency International, tayo ay top 117 out of a possible 180 sa corruption perception. Proud to be Pinoy talaga tayo kahit sa anong larangan ng palakasan, kahit sa kurapsyon pa. Ngayon na may datos na tayo at malinaw na malubha ang kurapsyon na ating na daranasan, I implore the blue-ribbon committee headed by my esteemed colleague and one of the best lawyers this senate has had, Sen. Tolentino, to join me in investigating this long-standing corruption issue. Kung malagay lang sa tama ang pag-gamit ng pondo ng NIA ay makakapagbigay tayo ng agaraang pagsasabuti ng buhay sa mga magsasaka. Ang maiging irrigation para sa lupang sinasaka ay makakabawas sa pangangailangan ng katamtamang ulan, fertilizer, kuryente, at labor. Hinihingi ko lamang sa NIA na ipagpasabuti sana ang pag-gamit ng pera ng bayan. Ang pinakita ko ngayon ay maliit na bahagi pa lamang sa aking nalikop na mga ebidensya na magpapakita na binababoy na ang Irrigation Program natin. Nagpapayaman ang mga miyembro at contractor ng NIA sa pamamagitan ng pagtapak sa magasasakang umaasa sa kanilang mga programa. My dear colleagues, wag na sana natin hayaan matulog ang issue na ito. Palapit nanaman ang ating budget season at kailangan natin pagtuunan ng pansin kung paano magamit ng maayos ang pera ng ating kababayang inatasan tayong iallocate sa ibat-ibang ahensya. I know that all of the members of the senate will support my fight against corruption. Let's start by cleaning up the National Irrigation Administration for the sake of our farmers and in order to improve our country's food security. Thank you Mr. President.