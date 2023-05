OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE COMMITTEE ON ENERGY HEARING

May 17, 2023

Magandang umaga po sa ating lahat.

Ngayong umaga, nandito ulit tayo sa isang pagdinig kung saan we will try to make sense of what has been happening to our energy sector.

Taon-taon, kada ganitong panahon, palagi tayong nag-iimbestiga sa rotational blackouts dahil kada tag-init, tumataas ang konsumo sa kuryente, and therefore, nagkukulang na naman sa suplay ng kuryente.

Paulit-ulit, pabalik-balik. Nagpalit na tayo ng sistema, from public to private, nariyan pa rin ang problema. Nagpalit na tayo ng maraming energy secretaries, nariyan pa rin ang problema.

From a health point of view, it is as if we're dealing with a patient with chronic conditions. Ang madalas na deklarasyon ng red at yellow alerts sa ating national grid ay sintomas. Pero hindi ito nawawala dahil hindi naman umiinom ng gamot ang pasyente.

Diminishing supply, escalating rates. The problem for me is structural. At sa power industry, the backbone of that unbundled structures is the transmission sector now being managed by the NGCP.

In fact, 2019 ko pa sinasabi dito sa atin sa Senado na ang ating transmission system ay hindi lamang threatened ng China, that's why I raised this issue then as a major national security concern, kundi hindi rin nagagampanan ng maayos ng NGCP ang kanyang tungkulin na gawing secured at reliable ang buong sistema. Kung kaya't umabot ang komiteng ito noon sa ating mga naunang pagdinig na magsagawa ang ating mga ahensiya ng pamahalaan ng system audit sa grid operator.

Pero, hindi na ginagawa ang responsibilidad, kumikita pa ng bilyon-bilyon. I also raised this Mr Chair as early as 2019, that financial data shows na luging-lugi ang gubyerno at pambihirang ganansya naman ang kinikita at napupunta sa China at NGCP.

As of 2018, nabawi na ng NGCP ang mahigit-kumulang na 180 billion na investment nito, just from the profits of the electricity transmission business. Aside from these, NGCP enjoys tax exemption privileges granted by its franchise. The government has foregone tax revenues of around PhP7.4 billion annually because of this exemption.

We also called out the P187.8B payout of NGCP to its shareholders. Inuna pang bayaran ang dibidendo kaysa sa pagpapaunlad ng mga pasilidad para siguraduhing mayroon tayong abot-kaya at reliable na suplay ng kuryente.

In 2021 Mr Chair, sa isang imbestigasyon din sa Senado, sinita ko rin ang halos kalahating bilyong piso na ginagastos ng NGCP sa kanilang advertisements, representation at entertainment noong 2017 at 2018 na sa pakiwari ko at ng kahit sino naman ng ordinaryong mamamayan, ay wala namang kinalaman sa transmission.

Sinabi ko na rin ito noon pa, na ang limitadong suplay ng kuryente sa merkado ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit mataas ang presyo ng kuryente sa bansa. Palaging magkarugtong ang dalawang problemang ito ng kakulangan sa suplay at mataas na presyo.

Tubong-lugaw sila habang kumakayod ang bawat Pilipino para lang mabayaran buwan-buwan ang kanilang bill sa kuryente. Bill na pagkamahal-mahal pero hindi sulit.

Sa lahat ng ito, Mr. Chair, bulag na lang ang di makakita na may kumikita ng bilyon-bilyon pero nagkukulang sa kanyang responsibilidad.

Baka hindi lang kontrol ng China ang kailangan nating silipin sa problemang ito, kundi ang performance mismo ng NGCP. Baka this time ay kailangang tingnan kung dapat nga bang i-revoke ang prangkisa nito... kaysa habambuhay na lang itong maging pabigat sa milyun-milyong Pilipino.

Kung ganito po ang sitwasyon sa major islands na bulto ang mga generation, ang power plants, including transmission lines, paano na kaya ang "development" sa ating mga isolated island power systems tulad ngayon sa Mindoro, tulad sa buong Panay na kapos na kapos ang development partikular sa Mindoro, kumpara sa mga major islands of Luzon, Visayas, and Mindanao?

Maraming salamat, Mr. Chair.