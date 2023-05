Press Release

May 18, 2023 Gatchalian's Mental Health Action Day message: Gov't should address 'mental health pandemic' Amid the celebration of Mental Health Action Day, Senator Win Gatchalian reiterates his call for urgent government action to curb what he calls the mental health pandemic in the country. Considering the impact of the COVID-19 pandemic, which also saw an increase in the number of deaths by suicide, Gatchalian emphasized the need for targeted intervention programs that would thwart suicide attempts and address mental health concerns of Filipinos. Suicide-related calls to the National Center for Mental Health (NCMH) consistently rose from 2019 to 2021. From 712 in 2019, suicide-related calls to the NCMH rose to 2,841 in 2020. The number further increased to 5,167 in 2021. Gatchalian, however, is alarmed that there were more deaths by suicide than suicide-related calls, which suggests that many of those who died by suicide or attempted to take their lives struggled to seek help. The lawmaker also pointed out the vulnerability of young people to mental health problems. Out of the total 21,648 total calls, including suicide-related calls, received by the NCMH for 2021, 4,800 or roughly 20 percent were from callers younger than 17. Around 60% of callers, Gatchalian pointed out, are aged 18 to 30. The combination of these two age groups suggests that 80% of those who call the NCMH belong to the working group, while others are of school age. "Sa panahong patuloy tayong bumabangon mula sa pinsalang dinulot ng pandemya, hindi na natin maaaring ipagpaliban ang pagpapatupad ng mga hakbang upang pangalagaan ang mental health ng ating mga kababayan. Ang ating bansa ay nasa ilalim ng pandemya ng mental health at kailangan nating alagaan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nanganganib na makaranas ng mga isyu sa mental health," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education. Gatchalian recently sponsored the Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act (Senate Bill No. 2200), one of his priority measures for the 19th Congress, which seeks to strengthen the delivery of mental health services in the country's basic education schools. Gatchalian muling nanawagan ng aksyon laban sa 'mental health pandemic' Sa gitna ng pagdiriwang ng Mental Health Action Day, muling hinimok ni Senador Win Gatchalian ang gobyerno na magkaroon ng maigting na aksyon upang masugpo ang tinatawag niyang mental health pandemic sa bansa. Dahil sa naging pinsalang dinulot ng pandemya ng COVID-19, binigyang diin ni Gatchalian na kinakailangan ang mga targeted intervention programs upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa mental health at upang mapigilan ang mga tangkang pagpapakamatay. Matatandaang umakyat ang bilagn ng mga suicide-related calls sa National Center for Mental Health (NCMH) mula 2019 hanggang 2021. Mula 712 noong 2019, umakyat sa 2,841 ang mga suicide-related calls sa NCMH noong 2020. Lalo pang tumaas ang bilang sa 5,167 noong 2021. Naaalarma si Gatchalian na kung ihahambing sa mga nakukuhang tawag ng saklolo o suicide-related calls, mas marami pa ang bilang ng aktwal na namamatay dahil sa suicide. Pahiwatig aniya nito na marami sa mga nagpakamatay ang nahirapang makahingi ng tulong. Noong 2019, naitala ng Philippine Statistics Authority (PSA) na may 2,810 ang nagpakamatay. Umakyat ang bilang sa 4,420 noong 2020. Binigyang diin din ng senador ang panganib na kinakaharap ng maraming mga kabataan pagdating sa mga mental health issues. Sa 21,648 na tawag, kabilang ang mga suicide-related calls na natanggap ng NCMH noong 2021, 4,800 o halos 20 porsyento rito ay galing sa mga batang mas bata pa sa 17 taong gulang. Sinabi pa niya na 60% ng mga tumawag ang may edad na 18 hanggang 30. Kung pagsasamahin ang dalawang grupong ito, lumalabas na 80% ng mga tumatawag sa NCMH ang kasama sa maituturing na working group, kabilang ang mga nag-aaral pa. "Sa panahong patuloy tayong bumabangon mula sa pinsalang dinulot ng pandemya, hindi na natin maaaring ipagpaliban ang pagpapatupad ng mga hakbang upang pangalagaan ang mental health ng ating mga kababayan. Ang ating bansa ay nasa ilalim ng pandemya ng mental health at kailangan nating alagaan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nanganganib na makaranas ng mga isyu sa mental health," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Samantala, inihain ni Gatchalian ang Education Mental Health and Well-Being Promotion Act (Senate Bill No. 2200), isa sa kanyang mga prayoridad na panukalang batas. Layon ng naturang panukala na patatagin ang programang pang-mental health sa mga paaralan sa bansa.