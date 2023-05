Press Release

May 22, 2023 TRANSCRIPT INTERVIEW AFTER THE WPD LENDING INC., OCULAR INSPECTION

5.22.23 R: Sir, 'yung purpose lang po ng pagbisita niyo? Sen. Dela Rosa: This is a plain ocular inspection of the crime scene para naman meron kaming idea, 'yung physical appearance of the crime scene dahil sige tayo banggit doon, WPD Lending Company at hindi naman natin alam kung saan banda 'yan at hindi napuntahan so minabuti natin na puntahan at ipaturo, mag-walk through, mag-walk through tayo. Pina-walk through ko through 'yung Capt. Sosongco, tinuro niya 'yung mga kinalalagyan nu'ng mga drugs na nakuha nila. R: Sir, bukod du'n sa ano, ano pa 'yung nakita niyong ano? Sen. Dela Rosa: Wala namang laman. Pero nakita ko na dinescribe niya kung gaano kadami 'yung almost, isang tonelada na shabu, isang kwarto puno ng shabu ang nakasako lang. Nakasako. R: Sir, Senator, sa DZBB lang po. Na-establish po ba kung para saan bakit nag-ipon ng gano'n karaming droga-- Sen. Dela Rosa: That remains to be investigated. R: Sir, gaano kahalaga po para sa inyo sa Senado na ma-establish kung ano 'yung dahilan kung bakit po ng nag-ipon ng gano'n karami? Sen. Dela Rosa: Mahalaga 'yon kasi alam naman nating iligal 'yon, 'di ba? At lalong-lalo na na mga pulis ang involved. So kung pulis ang involved, the more na magkainteres tayong imbestigahan dahil nga sila dapat ang tagapagpatupad ng batas at hindi taga-violate ng batas. At kwan ito eh, sindikato. Napakahirap banggain ng isang sindikato kung pasok ang mga pulis doon sa sindikato. Para tayong kwan nito, para tayong kinakalaban ang sarili natin, 'di ba? Mahirap. Mahirap. So 'yon. Dapat malaman natin kung gaano talaga, up to what extent 'yung sindikato doon sa hanay ng ating kapulisan. R: Sir, tatapusin niyo po ba 'yung investigation? Sen. Dela Rosa: Bukas. Bukas. Mag-conduct kami ng investigation bukas. R: Sir, 'yung contempt natin sa police officer natin kahit na kasama natin ngayon, tuloy pa rin 'yon? Sen. Dela Rosa: Tuloy pa rin 'yon. R: Wala siyang mga bagong information na ibinigay sa inyo? Sen. Dela Rosa: Meron na kaming napag-usapan. Anyway, i-kwan pa namin ide-develop pa namin 'yung mga information na 'yon.