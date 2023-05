Press Release

May 26, 2023 Gatchalian: High time to institutionalize supplies allowance for public school teachers Following the Senate's third and final reading approval of the "Kabalikat sa Pagtuturo Act (Senate Bill No. 1964)," Senator Win Gatchalian pressed that it is high time to institutionalize the grant of a teaching allowance to all public school teachers. The measure, which Gatchalian co-authored, seeks the grant of a teaching allowance for the purchase of tangible or intangible teaching supplies and materials, the payment of other incidental expenses, and the implementation or conduct of various learning delivery modalities (LDMs) recognized by the Department of Education (DepEd). For School Year 2023-2024, the teaching supplies allowance shall amount to P7,500 per teacher. The amount will increase to P10,000 per teacher for SY 2024-2025 and thereafter. Gatchalian pointed out that since the Senate already passed similar measures during the 17th and 18th Congresses, the enactment of this measure into law should be prioritized under the 19th Congress. The lawmaker added that while congressional initiatives were able to provide for the grant of a cash allowance for teaching supplies and materials under the national budget, institutionalizing the grant would provide added security for public school teachers. The senator also pointed out that public school teachers tend to shell out their own money to purchase teaching supplies and materials, a challenge aggravated by the COVID-19 pandemic when schools had to shift to distance learning. Gatchalian added that since schools could shift to the implementation of blended learning as El Niño and other weather disturbances loom, the grant of a teaching supplies allowance would help teachers ensure learning continuity. "Napapanahon na para isabatas natin ang pagkakaroon ng cash allowance sa ating mga guro. Mahalagang ipaabot natin sa ating mga guro ang lahat ng maaaring tulong lalo na't sila ang susi sa patuloy na edukasyon ng ating mga kabataan," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education. Gatchalian: Supplies allowance para sa mga public school teachers dapat tiyakin Matapos aprubahan sa huli at ikatlong pagbasa ang Kabalikat sa Pagtuturo Act (Senate Bill No. 1964), binigyang diin ni Senador Win Gatchalian na napapanahon na ang batas para gawin nang pamantayan ang pamimigay ng teaching allowance para sa mga guro sa mga pampublikong paaralan. Nakasaad sa panukalang batas ang pagkakaloob ng teaching allowance na maaaring gastusin para sa kagamitan na kailangan sa pagtuturo, kabilang ang bayad sa iba pang mga incidental expenses, at ang pagpapatupad ng iba't ibang paraan ng pagtuturo na kinikilala ng Department of Education (DepEd.) Para sa School Year 2023-2024, isinusulong ang teaching supplies allowance sa halagang P7,500 kada guro. Tataas sa halagang P10,000 ang naturang allowance simula SY 2024-2025. Paliwanag ni Gatchalian, pumasa na sa Senado ang kaparehong mga panukala noong 17th and 18th Congress. Kaya naman dapat maging prayoridad ngayong 19th Congress ang pagsasabatas ng naturang panukala. Ayon pa kay Gatchalian, bagama't napopondohan naman ng Kongreso ang pagkakaloob ng teaching supplies allowance sa ilalim ng national budget, matitiyak ng batas na matatanggap ng mga guro taon-taon ang naturang allowance. Dismayado ang senador dahil madalas na nag-aabono pa ang mga guro para makabili sila ng mga kagamitan sa pagtuturo. Lumala pa, ani Gatchalian, ang problemang ito noong tumama ang pandemya ng COVID-19 at nagpatupad ang mga paaralan ng distance learning. Dahil inaasahan din ang pagpapatupad ng blended learning sa kabila ng pinangangambahang El Niño at mga banta ng sama ng panahon, makakatulong din sa mga guro ang teaching supplies allowance upang matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon. "Napapanahon na para isabatas natin ang pagkakaroon ng cash allowance sa ating mga guro. Mahalagang ipaabot natin sa kanila ang lahat ng maaaring tulong lalo na't sila ang susi sa patuloy na edukasyon ng ating mga kabataan," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education.