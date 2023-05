Press Release

May 30, 2023 TRANSCRIPT OF PRESS BRIEFING

Senator Risa Hontiveros with Senate Media Q: Binabanggit ng PAGCOR na twice a week supposedly sila nag-iinspect. Senator Risa Hontiveros (SRH): Actually once a week lang daw sabi nung alias Jason na Indonesian na kasama sa rescue. Q: Believable na ganyan sila kadalas kasi lumusot parin ang ganyang kadaming tao na nandoon sa loob ng dalawang building sa Clark SRH: Una po, ayun mismo sa PAGCOR, dapat twice a week ang ocular inspection nila, dun sa POGO hubs na ayun din sa kanila ay dadalawa lang naman sa ating bansa -- isa nga dun sa Clark at isa daw sa Cavite. Pero ayun kay alias Jason, yung isang victim-survivor na na-rescue nitong nakaraan, once a week lang, either on a Tuesday or a Wednesday. Tapos wow, mayron talagang parang modus operandi na nangyayari. Probably isang tipster sa loob ng PAGCOR, probably, nagtitip-off dun sa kumpanya, magpapatugtog sila ng Chinese song na alam na ng mga empleyado dun o yung mga sapilitang scammers nila, yun ang cue nila para ang kalahati daw nila ay magtago sa mga dorms nila. Sineserado daw ang kurtina ng mga biktima, tahimik, hindi sila magiingay, which dovetails with yung isang sinabi ng PAGCOR na quite unbelievably na doon sa mga regular inspections nila, dun sa premises ng Colorful and Leap Group, na wala silang nakitang ganyang karami na human trafficking victims, scammers, despite the fact na higit isang libo nila, kasama na ni alias Jason ay doon na-rescue. Q: Do you share the view of Sen. Gatchalian that PAGCOR has been corrupt? Co-opted ng mga POGOs? SRH: Unfortunately, nung sinimulan naming sa Senate Committee on Women imbestigahan ang POGOs, simula sa POGO-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention, hanggang yung malaking pastillas scam, hanggang itong iba't ibang waves ng human trafficking -- una, tayong mga Pilipino palabas at ngayon ibang mga Asian nationals papasok, unfortunately, yung isang naging constant feature ng mga scam na iyan ay yung collusion, pati ng mga opisyal o empleyado ng mga government agencies. And in this case, hindi naiiba at talagang na-focus ang tingin namin ngayon sa PAGCOR dahil sila ang nag-iisyu ng POGO licenses, sila ang dapat nakakaalam, nagmomonitor, nagbabawal, kung may illegal na subleasing at lalong sila ang dapat magpigil kapag may mga illegal or criminal activities na na ginagawa kasama ang human trafficking at cyber scamming. Q: Aside sa PAGCOR, ano ang nakikita ninyong liability ng CDC? SRH: Yung CDC, drinawing na nila yung apat na palang layers, na corporate layers, may legal layer on top kasi may POGO licensee doon yung pangalawang layer, pero yung pang-apat na drinawing nila na dotted lines lamang, I don't think they can completely escape accountability, at least for knowing na may nangyayaring off doon, dahil sila parin ang authority sa lupaing iyon kahit ni-lease na nga nila at sinublease pa iyon and up to that point na kanina sa hearing naipresenta nila kahit sa dotted line yung Colorful and Leap Group na yun ang pinaka-immediate na pinangyayarihan ng human trafficking and cyberscamming, pero yung layer above nun, yun ay mga may hawak ng POGO licenses, issued not just by PAGCOR, but leases also issued naman by CDC. Q: Ang IACAT also mentioned that POGO are really being used for cryptocurrency scam at iba pang scams, do you think Malacanang should take note of these and once and for all decide doon sa fate ng POGOs sa Pilipinas? SRH: I hope Malacanang has been paying attention and taking note dahil tatlong taon nang nag-iimbestiga ang Senate Committee on Women sa POGO at lahat na kaugnay na social costs, pati mga krimen sa economic activity na iyan. At yung ngayong araw na cinonfirm ng IACAT, nag-refer din doon ang International Organization on Migration, ay yung aming assertion na ang POGOs, bukod sa kakaramput ang ibinibigay na economic contribution sa ating ekonomiya, bukod sa napakaraming social costs na sinisingil sa ating lipunan, siya pa pala ay nagbibigay ng legal cover sa mga criminal activities na ito. Q: Yung love scam victim kanina, nabanggit niya ba na doon sa Sun Valley? SRH: Hindi, hindi niya ma-confirm 100%, hula lang. Q: Pwede palang mag-tourist visa then mag-shift to work visa. Gusto ni Sen. Tulfo ipa-revisit, agree kayo? SRH: That's always a course of action open sa Senado tulad noong pinatigil namin noon yung sistema ng VUA o Visa Upon Arrival dahil yan ay inabuso din para sa korapsyon at para sa pambibiktima ng mga nagiging biktima ng POGO workers lalo na mga kababaihan at kabataan, so it's always within the Senate's oversight power, tingnan kung tama bang nagagamit yung mga visa, ito ba'y naabuso, dapat bang baguhin yung sistema doon. Q: Sa PAGCOR po maam, kailangan ba may separate probe sa kanila doon sa extent ng participation kung meron man? SRH: Ni-raise din ni Sen. Grace nung katapusan ng aming pagdinig na baka dapat ding imbestigahan yung mga namumuno sa mga ahensya na parang paulit-ulit nalang nadadawit sa ganitong mga scam and kung may mag-file na resolusyon na ganon, then of course, irerefer iyon ng plenary to the appropriate committee. Q: May alam ba kayo na amount involved para makalusot ang mga biktima ng human trafficking? SRH: Walang natanong pa at nasagot kung may monetary consideration pero imposibleng wala kasi bakit mangangahas yung private entities that will take on some kind of risk para iperpetrate yung kanilang criminal activities at yung mga taong gubyerno din, kung wala ring monetary consideration. Ang klarong lumitaw ay meron ding modus kahit sa paglusot sa immigration, like paghingi at pagpapadala ng photo suot ano yung damit sa eroplano then pagdating dun, sinabi ng ilan sa mga victim-survivors na nakausap namin kahapon sa ocular inspection, dadaan talaga sila sa parang dedicated lane, dun sa immigration, at talagang halos walang tanong sa kanila, parang titignan lang sila as if palagay agad ang loob, malamang dahil meron nang naunang pinadalang photo nila. Q: Yung sa pastillas, dati, parang 10,000 per head? Dito wala po? SRH: Dito, wala pa. Ang klarong revenue stream ay dun sa nacrycrypto scam victim nila, naloloko nila o nabubuyo nilang mag-invest ng pera. Sabi po ng PNP dun sa video na binigyan access nila ang kumite, na mga 187 milliion pesos ang nakuha dun lamang sa mga vaults na on site, bukod pa dun yung mga nilipat by money transfer or other electronic means, dahil di umano yang Colorful and Leap Group ay gumagamit din mga electronic or e-wallets. Q: Other issues lang ako ma'am kasi kagabi... supposedly mayroon pa kayo ni Sen Koko, continuation ng Maharlika... Mayroong railroading na nangyayari as far as Maharlika Investment Fund is concerned? SRH: Well ilang araw na ring o linggo na ring pinupuna ni Minority Leader Koko Pimentel na bakit tayo magmamadali dito? At dahil din mayroon siyang nalaman, mayroon kaming nalaman na in fact yung ibang mga sovereign wealth fund ng ibang mga bansa ay dumaan sa taon ng pagdinig, pagdebate pag-amyenda sa kanilang mga lehislatura o parliament bago ipasa ang batas na magtatayo ng kanilang Sovereign Wealth Fund. E dito? Ni wala pang isang taon naman... marami-raming buwan pero dapat lang kasi napakaimportanteng batas nito kung maipapasa siya. Napakalaki ng mga implikasyon kung kaya't kagabi kaninang madaling-araw, hatinggabio, nagmotion si sen koko para i-suspend ang kanyang interpellation para matapos nIya ngaypong araw pa rin... pasok pa rin ngayong huling linggo ng session na schedyle ng Majority na matapos Yung panukalang-batas. Nagulat na lang kami na nagkaroon ng ibang motion para i-terminate na yung interpellation. Kinausap namin ang majority during the suspension pero noong umabot sa botohan, nalungkot talaga ako na hindi pinaboran yung motion ni Sen Koko. Kami po sa minority nagsimula kaming mag-interpellate as agreed upon kahapon ng hapon at tinuloy namin hanggang hatinggabi lamang naubusan ng oras ng araw kahapon pero tatapusin dapat ni Sen Koko ngayong araw. Bakit yan kawalan? hindi lang sa amin na nasa minority, kawalan yan sa ating publiko at the very least, yung mga importanteng tanong at importanteng sagot tungkol sa Maharlika na iyan ay malagay sa record for posterity. Speaking of posterity yang fund na iyan, i-a-outlive tayong lahat. Wala siyang time frame, daig pa niya ang Bangko Sentral. Q: Bakit sa paningin nyo sa minority bloc masyado yung interest masyadong gustong bilisan yung discussion SRH: I guess gusto talaga ito ng administrasyon pero ang senado naman traditionally isa sa mga kung hindi pinaka-independent minded sa ating mga institusyon sa gobyerno, at alam ko hindi kakaunti ang mga kasama namin sa majority na may serious concerns din sa Maharlika so highly regrettable yung nangyari kagabi. Q: Nararamdaman nyo ang independence ng Senate until now? SRH: Well certainly nararamdaman ko ang independence ng minority. At alam ko na sa kanilang mga puso ay may mga independent na mag tanong at mga puno at baka gustong isulong na mga amendment yung iba naming mga kasama sa mayorya. Q: Mamaya period of amendments na the mere fact na hindi kayo makakapag interpellate, ano ito? mag-iintroduce na lang kayo ng amendments? SRH: Pinag-aaralan namin ni Sen Koko kung maghahain ng amyenda ang isang maganda kaunting palugit sa period of amendments pwede pa rin bilang ika nga pag-lay ng predicate sa any proposed amendments na maaaring magdesisyon kaming ihain kami, ay pwedeng kahit maikling makapag-interpellate o ikonteksyo lang ang proposed amendment. Pero ang mas maganda pa ngayong araw bago buksan ang period of amendments, per agreement, turno en contra muna si Sen Koko. Q: Ano pa po ang options privilege speech? Interpellate? Move for amendment? SRH: Well susunod sa regular process ng legislation, ang maganda ang matingkad dito sa debate, ang laban namin laban sa Maharlika at lalong naging urgent dahil sa nangyari kagabing di inaasahan naming pag-terminate ng interpellation ay magkakaroon ng turno en contra. Q: Pero yung filibuster hindi option? SRH: Never pa kami nag-filibuster kung napansin kahit mga tatlong oras kaming nag-interpllate kami kahapon, tapos limang oras o anim na oras si Sen. Koko naman, malalaman... walang pag-uulit lamang at walang kwentang tanong. Lahat ay talagang tungkol sa Maharlika bill sa kabuuan at mga specific provisions nya. Q; Kasi andon pa rin yung provision na optional investment voluntary authority para ibigay doon sa GSIS... and then mayroon kayong mga kasama na behind the camera nagsasabing ayaw namin niyan, pero kayo yung sa minority yung neutral. So paano to andoon kasi pagdating sa dulo andoon ang scenario na mamemaintain yan given the votes. SRH: At saka hindi pa makapagcommit kahapon si Chair na bibigyang-daan nila ang isang probisyon na gusto namin sa minority na absolutely prohibiting yung mga social pension institutions natin mag-invest sa Maharlika, ayaw nilang bigyang-daan yun at least hanggang kahapon pero binawi na sa House version at parang malaking buntong-hinings ng relief ang narinig natin sa publiko kaya naipasa yang House version na yun. Bakit kami sa Senado ang magkokontrabida? Bakit kami pa ang magbabalik niyan? And yun na nga ang pinakamalakas sana na safeguard na huwag gawin yun, na ang contributions at pagmamay-aring pondo ng mga GSIS at SSS Pag-ibig ay mananatili isa mga institusyon na iyon na malinaw ang expectations ng member-contributors malinaw ang accountabilities ng management at hindi mailipat sa isang bagong enituty na mharlika na may ibang structure din eh may ibang management din yun. Pinakamigi sana mayroong explicit provision na prohibited ang ganyang investment ng social pension funds sa Maharlika. Q; Pwede bang validation yan dun sa info nyo na ang nagpropose nito ay GSIS na magkaroon ng ganong provision na pwede silang optional at hindi mandatory. SRH: Yung pagkakaroon ng ganyang provision ay mukhang paghahanda sa sinignal ng GSIS president na nangyayari at maaaring mangyari na inanunsyuo nila mismo na nakaraang buwan lamang nagsisimula na silang magreview at magbago ng kanilang risk and investment strategy. ganoon na ganoon ang lenggwahe o substance ng probisyon sa committee report dito sa senate basta't umapruba ang Board ng pension institution basta mapayagan ng kanilang risk and investment strategy ay pupwede na and I have all these from a credible source. Q: One hour from now mag-se-session na, mayroon kayong earnest appeal sa senate leadership with respect to the Maharlika bill? SRH: The appeal from this minority has been clear from the start, at again, mula sa simula alam ko na may mga kasama kami sa majority who share some if not all of our concerns and kagabi bago yung appeal ko sa chair na patapusin ang minority na makapag-interpellate eh bukod doon ang appeal ko talaga sa aming sa Senado at the very least ay magpasok ng amendment na yun na nga po forever na i-assure ang mga miyembro ng GSIS at SSS na kanila atin ang pondong iyan at hindi iyan hahawakan o gagalawin ng gobyerno.