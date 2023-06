Press Release

June 9, 2023 IRR of Excellence in Teacher Education Act signed; Gatchalian seeks quality teacher education Following the signing of the Implementing Rules and Regulations (IRR) of the Excellence in Teacher Education Act (Republic Act No. 11713), Senator Win Gatchalian urged the government to ensure the law's full implementation so that teachers can receive quality education and training. The Excellence in Teacher Education Act, which Gatchalian authored and sponsored, revamps the Teacher Education Council (TEC) to strengthen the coordination between agencies involved in teacher education and training: the Department of Education (DepEd), the Commission on Higher Education (CHED), and the Professional Regulation Commission (PRC). This will ensure coherence of teacher education programs from pre-service to in-service. The law mandates the TEC to set and mandate basic requirements for teacher education programs. The TEC will also ensure a strong and transparent link between the outcomes of teacher education programs and the professional standards for teachers and school leaders, research, and international best practices. The TEC is further mandated to establish a roadmap for teacher education, which shall be submitted to the CHED for inclusion in the national higher education roadmap. This roadmap will guide the design of relevant, responsive, innovative, creative, and collaborative programs. "Sa pagsugpo natin sa krisis na bumabalot sa sektor ng edukasyon, mahalagang tiyakin nating handa at may sapat na kakayahan ang ating mga guro, bagay na magagawa natin kung mabibigyan natin sila ng dekalidad na edukasyon. Ipinasa natin ang Excellence in Teacher Education Act upang makamit natin ang layuning ito at kailangan nating tiyaking ganap itong mapapatupad," said Gatchalian. The TEC is also mandated to designate, identify, establish or develop Teacher Education-Centers of Excellence (COE) in all the regions of the country. Teacher Education-COEs are public or private colleges, institutes, schools or agencies that established and continue to maintain an excellent track record in teacher education and have produced top caliber graduates. Gatchalian lamented the low passing rates among takers of the Licensure Examination for Teachers. Based on the Philippine Business for Education's (PBEd) study on the Board Licensure Examination for Professional Teachers (BLEPT) from 2010-2022, the passing rate for overall takers at the elementary level is only 37% and 40% for the secondary level. IRR ng Excellence in Teacher Education Act pirmado na; Gatchalian pinatitiyak ang kalidad ng teacher education Kasunod ng paglagda sa Implementing Rules and Regulations (IRR) ng Excellence in Teacher Education Act (Republic Act No. 11713), hinimok ni Senador Win Gatchalian ang pamahalaan na tiyakin ang ganap na pagpapatupad ng batas upang matiyak ang dekalidad na edukasyon para sa mga guro. Pinatatatag ng naturang batas ang Teacher Education Council (TEC) upang paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng mga ahensyang may kinalaman sa teacher education and training: ang Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), at Professional Regulation Commission. Ito ay upang matiyak ang ugnayan sa pagitan ng edukasyon at pagsasanay ng mga guro mula sa kolehiyo hanggang sa magsimula silang magturo. Si Gatchalian ang pangunahing may akda at sponsor ng naturang batas. Mandato sa TEC na magtakda ng mga pamantayan para sa mga teacher education programs. Titiyakin din ng TEC ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga teacher education programs at professional standards para sa mga guro at school leaders, pananaliksik, at international best practices. Tungkulin din ng TEC na bumuo ng roadmap para sa teacher education na isusumite sa CHED at gagawing bahagi ng national higher education roadmap. Gagabayan ng roadmap na ito ang pagdisenyo ng mga angkop, makabago, at malikhaing mga programa. "Sa pagsugpo natin sa krisis na bumabalot sa sektor ng edukasyon, mahalagang tiyakin nating handa at may sapat na kakayahan ang ating mga guro, bagay na magagawa natin kung mabibigyan natin sila ng dekalidad na edukasyon. Ipinasa natin ang Excellence in Teacher Education Act upang makamit natin ang layuning ito at kailangan nating tiyaking ganap itong mapapatupad," ani Gatchalian. Mandato rin sa TEC na magtalaga at magtatag ng mga Teacher Education-Centers of Excellence (COE) sa lahat ng mga rehiyon sa bansa. Ang mga Teacher Education-COEs ay mga pampubliko at pribadong mga kolehiyo, paaralan, o ahensya na may mahusay na track record sa teacher education at pinagmulan ng mga mahuhusay na graduate. Dismayado si Gatchalian sa mababang passing rates ng mga kumuha ng Licensure Examination for Teachers. Batay sa pag-aaral ng Philippine Business for Education (PBEd) sa Board Licensure Examination for Professional Teachers (BLEPT) mula 2010 hanggang 2022, umabot lamang sa 37% ang passing rate sa mga kumuha ng LET sa elementary level, at 40% para sa secondary level.