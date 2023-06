Press Release

June 16, 2023 Cayetano's Sampung Libong Pag-Asa honors volunteers on Independence Day episode Senator Alan Peter Cayetano this week acknowledged the selflessness of community and youth volunteers by giving them assistance through his Sampung Libong Pag-Asa program. Aired on June 14, 2023, the special episode featured 50 beneficiaries, of whom 14 were fire brigade volunteers, 13 were security guards, and two were youth volunteers who all continue to serve their communities even without a fixed salary. "Whether or not may income, 'pag may sunog o may kailangan bantayan, y'ung youth ministries natin, y'ung community volunteers, nandoon sila," Cayetano said during the program. The chosen beneficiaries each received P10,000 in cash aid which according to the senator is not only a "pantawid" (temporary relief) but is a "pang-ahon" (for recovery). One of the beneficiaries was 40-year-old security guard Jerry Castillo, who thanked the program for the cash assistance that became the instrument for his "freedom" from financial hardship. Ruben Obidos, a fourth year college student who voluntarily teaches the Bible to street children, also shared his own "kwento ng kalayaan." "Y'ung maging blessing po tayo sa iba, y'un po ang para sa akin ay kalayaan ko," he said. He thanked Cayetano for the cash assistance, which for him was a "huge blessing." "Malaking tulong po iyon lalo na sa aming youth volunteers na magagamit namin para sa mga [tinuturuan] po naming mga kabataan," Obidos said. Cayetano's wife and City of Taguig Mayor Lani, meanwhile, encouraged the recipients to put the assistance to good use and make it grow. "Napakahalaga na makikita ng may mga magagandang loob na kung sino ang binigyan ay pinagyayaman," she told them. "Nagtitiwala po kami sa inyo so we challenge you, pagtiwalaan po ninyo ang mga sarili ninyo. Magtatagumpay kayo sa awa at biyaya ng Panginoon," she added. Senator Alan started the SLP program in 2021 to complement the 10K Ayuda Bill, which he filed in the House of Representatives with the aim of providing each Filipino family with P10,000 in cash aid as they grapple with the economic effects of the COVID-19 pandemic. The 18th Congress failed to include the measure in the Bayanihan 3 COVID-19 package but when he won a seat in the Senate in the 19th Congress in 2022, Cayetano filed the proposed Sampung Libong Pag-asa Law providing the same benefits. Mga volunteer pinarangalan sa Sampung Libong Pag-asa program ni Cayetano Kinilala ni Senador Alan Peter Cayetano nitong linggo ang mga community at youth volunteer sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng tulong mula sa kanyang Sampung Libong Pag-Asa program na ipinalabas noong June 14, 2023.. Tampok sa espesyal na episode ang 50 beneficiaries, kung saan 14 ay mga fire brigade volunteer, 13 ay mga security guard, at dalawa ay mga youth volunteer na patuloy na naglilingkod sa kanilang mga pamayanan kahit walang regular na suweldo. "Whether or not may income, 'pag may sunog o may kailangan bantayan, y'ung youth ministries natin, y'ung community volunteers, nandoon sila," pahayag ni Cayetano. Ang napiling mga beneficiary ay tumanggap ng tig-P10,000 na cash aid, na ayon sa senador ay hindi lamang "pantawid" kundi "pang-ahon." Isa sa mga nakinabang ay ang 40-anyos na security guard na si Jerry Castillo, na nagpasalamat sa programa para sa cash assistance na naging instrumento para sa kanyang "kalayaan" mula sa problemang pinansyal. Si Ruben Obidos, isang fourth year college student na boluntaryong nagtuturo ng Bibliya sa mga batang lansangan, ay nagbahagi rin ng kanyang "kwento ng kalayaan." "Y'ung maging blessing po tayo sa iba, y'un po ang para sa akin ay kalayaan ko," aniya. Nagpasalamat siya kay Cayetano para sa natanggap na tulong, na para sa kanya ay isang "malaking biyaya." "Malaking tulong po iyon lalo na sa aming mga youth volunteers na magagamit namin para sa mga [tinuturuan] po naming mga kabataan," ani Obidos. Hinikayat naman ng asawa ni Cayetano na si City of Taguig Mayor Lani ang mga beneficiary na gamitin sa tama ang pera at palaguin ito. "Napakahalaga na makikita ng may mga magagandang loob na kung sino ang binigyan ay pinagyayaman," aniya. "Nagtitiwala po kami sa inyo so we challenge you, pagtiwalaan po ninyo ang mga sarili ninyo. Magtatagumpay kayo sa awa at biyaya ng Panginoon," dagdag niya. Sinimulan ni Senador Alan ang SLP program noong 2021 kasabay ng 10K Ayuda Bill na inihain niya sa House of Representatives na may layuning mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng P10,000 na cash aid habang bumabangon mula sa epekto sa ekonomiya ng COVID-19 pandemic. Nabigo ang 18th Congress na isama ang panukala sa Bayanihan 3 COVID-19 package. Ngunit nang makabalik siya sa Senado noong 19th Congress noong 2022, inihain ni Cayetano ang panukalang Sampung Libong Pag-asa Law na naglalayong magbigay ng katulad na benepisyo.