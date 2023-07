Press Release

June 30, 2023 Poe on wage hike Kulang na kulang ang wage hike. Hangad natin ang sahod na makapagbibigay ng isang buhay na may dignidad para sa bawat manggagawang Pilipino. Hindi sapat ang wage hike para maibigay sa kanila ito. Napag-iwanan na ang suweldo ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin at petrolyo. Nananawagan tayo sa mga employer na may kakayahan na magbigay ng karagdagang allowance o benepisyo sa ibang paraan. Pagtulung-tulungan nating mabigyan ng ating mga manggagawa ng disenteng buhay ang kanilang pamilya.