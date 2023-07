Press Release

July 4, 2023 PAHAYAG UKOL SA SITWASYON SA SULU NA KINASASANGKUTAN NI DATING MAIMBUNG VICE MAYOR PANDO MUDJASAN

Ika-4 ng Hulyo 2023 Tayo po ay masigasig na nagbabantay sa umuusbong na sitwasyon sa Sulu kaugnay ng operasyon ng pulisya para ipatupad ang warrant of arrest at search warrant na inilabas ng hukuman na may kinalaman kay dating Maimbung Vice Mayor Pando Mudjasan nitong mga nakaraang linggo. Ako po ay nabigla at malungkot na may mga nasawi sa nasabing operasyon. Ako po ay nakatutok at nakikinig sa lahat ng panig, kasama na ang panawagan ng dating Vice Mayor Mudjasan sa inyong lingkod sa kanyang inilabas na public video. Bilang pagkilala sa pag-usad ng mga hakbangin ng Ehekutibo sa kasalukuyan, tayo po muna ay magbibigay-daan at aantabay sa patutunguhan ng kanilang aksyon. Tayo naman po sa lehislatura ay may pagkakataon para magdaos ng pagdinig in aid of legislation kung ito ay kakailanganin. Gayong ito po ay napakasukal na isyu na kasalukuyan nang tinutugunan ng Ehekutibo, partikular na ng law enforcement agencies -- Philippine National Police kasama ang Armed Forces of the Philippines -- sinisiguro po ng pamunuan ng parehong pwersa na sila ay maninindigan sa kanilang pangako sa pagtataguyod na kasunduang pangkapayapaan sa lugar. Bagamat kailangan manaig ang alituntunin ng batas, ako po ay nanawagan ng kahinahunan sa lahat ng panig para maiwasan ang karahasan. Kung ito ay maaaring matamo sa mapayapang pag-uusap para sa pagpapatupad ng batas, sana po ay mabigyan ito ng pagkakataon upang maiwasan ang karagdagang karahasan. Sa kasalukuyan, ang atin pong atensyon ay nasa ating mga kababayan sa Bangsamoro, lalo na sa higit na anim na libong (6,000) katao na kailangang lisanin ang kanilang mga tahanan dahil sa engkwentro. Ang pinakasentro ng ating tugon sa ngayon ay makapaghatid ng agarang tulong sa ating mga kababayan na naipit sa kaguluhan sa tulong ng mga ahensya sa gobyerno. Taos-puso po akong umaasa na ang mensahe ng Islam, na nagtataguyod ng kapayapaan, ay maging gabay sa ating lahat. Ako po ay tiwala na mananaig pa rin ang kapayapaan sa kalaunan. Sumaatin nawa ang kapayapaan at pagkakaunawaan. Assalamu alaikum. ***** Video: https://fb.watch/lzr4UYEl2J/?mibextid=Nif5oz