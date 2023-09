Press Release

September 12, 2023 Robin Prepared to Campaign for Pro-Charter Reform Bets in 2025 Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla is prepared to campaign for candidates in the 2025 elections who will support moves to amend the 1987 Constitution's economic and political provisions. In an interview on SMNI Monday evening, Padilla stressed the need to have a unicameral and parliamentary system of government to ensure progress. Also, Padilla said he plans to tackle the issue of term extension when he pushes for Charter change, saying this will allow the continuity of an administration's good programs. "Kaya sana pagdating ng parating na eleksyon, ako ay mangangampanya sa kandidatong hindi kilala (o) walang pera pero naniniwala na kailangan nating baguhin ang Konstitusyon (In the coming polls, I will campaign for candidates who may not be famous or don't have money but believe that we need to amend our Constitution)," he said. "Kailangan tulungan ninyo ako. Lahat maguumpisa yan sa 2025... Sa 2025 magdesisyon na kayo kung tayo ay tatapak ng paabante o paatras (The people need to help me. All of this will hinge on 2025, when the people will decide whether the country will move forward or backward)." "Ang mahihingi ko sa inyo na tulong sa taumbayan, ay dumating ang panahon na maniwala naman tayo sa mga kandidato na maaaring di kilala, walang pera, pero naniniwala na kailangan na nating baguhin ang 1987 Constitution. Kasi hangga't yung mga nakaupo na senador ay naniniwala na kaya pang iangat ang bansa ng 1987 Constitution, mananatili tayong dreamer (All I ask from the people is to believe in candidates who may be unknown or not rich but who believe in Constitutional reform. So long as we have senators who believe only in the 1987 Constitution, we will remain dreamers)," added Padilla, who said the 1987 Constitution is "wala na sa panahon (outdated)." Padilla cited the need for the Philippines to have a unicameral and parliamentary system to ensure the speedy passage of laws. He noted the current bicameral system takes up too much time and funds. With a unicameral and parliamentary system, he said lawmakers will follow the lead of the Prime Minister. "Walang sayang na oras (We will not waste time)," he said. He added it is time to tackle term extension head on because this is cited by those who oppose amending the Constitution. Padilla said he favors a four-year term for the chief executive, with eligibility to run for a second term. "Anong masama kung magkaroon ng second term ang pangulo? Di ko maintindihan. Ang anim na taon napakaiksi sa magaling na presidente pero napakahaba para sa nganga (What is wrong with having a second term? I don't understand the opposition to it because six years is too short for a good president, though too long for a bad one)," he said. Padilla added he will cace the issue of term limits when he pushes Charter change anew - especially since the 1935 Constitution allows a president to have a four-year term, and reelection to a second term. "Isipin mo isang pangulo may four years, ang gagawin puro maganda para ma-reelect siya. Ang magandang plano sa apat na taon masasakatuparan sa four years na yan. Makita mo positibo sa epekto nito (Imagine a President who will put his best foot forward in his first four years. The plans he puts in place will have a chance to bear results in the next four years. There will be a positive effect)," he said. Robin, Handang Ikampanya ang Pro-Charter Reform na Kandidato sa 2025 Handa si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla na ikampanya ang mga kandidato sa 2025 na susuporta sa pag-amyenda ng probisyong pang-ekonomiya at pampulitika ng Saligang Batas. Sa panayam sa SMNI nitong Lunes ng gabi, iginiit ni Padilla na kailangang magkaroon ng unicameral at parliamentary na anyo ang pamahalaan para matiyak ang pag-unlad. Nagpahiwatig din si Padilla na isusulong niya ang term extension sa Saligang Batas para maipagpatuloy ang magandang programa ng isang administrasyon. "Kaya sana pagdating ng parating na eleksyon, ako ay mangangampanya sa kandidatong hindi kilala (o) walang pera pero naniniwala na kailangan nating baguhin ang Konstitusyon," aniya sa panayam. "Kailangan tulungan ninyo ako. Lahat maguumpisa yan sa 2025... Sa 2025 magdesisyon na kayo kung tayo ay tatapak ng paabante o paatras." "Ang mahihingi ko sa inyo na tulong sa taumbayan, ay dumating ang panahon na maniwala naman tayo sa mga kandidato na maaaring di kilala, walang pera, pero naniniwala na kailangan na nating baguhin ang 1987 Constitution. Kasi hangga't yung mga nakaupo na senador ay naniniwala na kaya pang iangat ang bansa ng 1987 Constitution, mananatili tayong dreamer," dagdag ni Padilla, na ipinunto na "wala na sa panahon" ang 1987 Constitution. Ipinaliwanag ni Padilla na kailangan ng unicameral at parliamentary na sistema para mabilis ang pagpasa ng batas, at aniya'y hindi masasayang ang oras sa proseso ng dalawang kapulungan tulad ng sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, pag unicameral at parliamentary ang sistema, lahat na gusto ng Prime Minister ang tatrabahuhin ng parliament. "Walang sayang na oras," aniya. Dagdag niya, dapat nang pagusapan ang term extension dahil ito ang palaging dahilan ng mga sumasalungat sa pag-amyenda sa Saligang Batas. Ayon kay Padilla, pabor siya sa hanggang dalawang termino na tig-apat na taon. "Anong masama kung magkaroon ng second term ang pangulo? Di ko maintindihan. Ang anim na taon napakaiksi sa magaling na presidente pero napakahaba para sa nganga," aniya. Dagdag ni Padilla, haharapin niya ang isyu ng term limit pag isinulong muli niya ang pagbabago sa Saligang Batas - lalo na't sa 1935 Constitution ay maaaring tumakbo ng apat na taon ang pangulo at maaaring tumakbo muli para sa apat na taong termino. "Isipin mo isang pangulo may four years, ang gagawin puro maganda para ma-reelect siya. Ang magandang plano sa apat na taon masasakatuparan sa four years na yan. Makita mo positibo sa epekto nito," aniya.