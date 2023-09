Press Release

September 13, 2023 Statement of Sen. Francis Tolentino condemning the attempted murder of kasambahay Elvie Case Star Witness "Kinokondena ko ang tangkang pagpaslang kay Alyas Dodong kagabi, Sept 13, 2023, sa Paluan, Mindoro Occidental, na tetestigo sa kasong dinidinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Gayon din ang pagpunta ng mga armadong lalaki sa bahay ng biktimang si Elvie Vergara sa Batangas City kaninang umaga, Sept. 13, 2023. Ako po ay nakipag-usap na kay PNP Regional Director Gen. Joel Doria para tugisin ang mga salarin at maprotektahan si Dodong kagabi. Atin din pong pangangalagaan ang seguridad ni Elvie Miranda." - Sen Tolentino