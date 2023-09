Press Release

September 14, 2023 Response of Senator Risa Hontiveros to latest tirade of VP Sara Duterte Hindi ko hinihingi ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo, at ng taumbayan, ay accountability. Kaya, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit isang linggo na simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. ****** VIDEO LINK: https://drive.google.com/file/d/1yQfW_HvEbesashs0EpWP4yA9p7zYnet6/view?usp=drive_link