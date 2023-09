Press Release

September 17, 2023 STATEMENT OF SEN. BONG GO: Sa kabila ng samu't saring usapan hinggil sa confidential funds, ang importante ay magamit ito sa tama. Malaki ang tiwala ko sa ating Bise Presidente Sara Duterte sa kanyang integridad at kakayahan na maimplementa ang mga programa ng OVP at DepEd, at masigurong hindi masasayang ang pondo ng bayan. Ito ang dahilan kung bakit ako sumuporta sa kanilang proposed budget noong nakaraang deliberations sa Senado. Ang mahalaga ay mapakinabangan ng taumbayan ang pondong inilaan sa tamang paraan.