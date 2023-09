Press Release

September 18, 2023 STATEMENT OF SEN. RAFFY TULFO ON TEACHERS' MONTH: Ang aking pagbati at pagpupugay sa lahat ng ating mga guro ngayong Teachers' Month! Ang mga guro ay maituturing na mga bayani na humuhubog sa kaisipan ng mga kabataan na balang araw ay mamumuno sa ating bansa. Tulad ng sabi ni Gat Jose Rizal, "ang kabataan ang pag-asa ng bayan." Pero nakakalungkot na ang kapalit ng kanilang dedikasyon at sakripisyo ay tambak na trabaho at maliit na sweldo. Tuwing eleksyon, naka-duty pa ang mga guro upang tumatayo bilang miyembro ng election board. Marami rin sa kanila ang abonado pa kung minsan sa gastusin sa paaralan. Bilang pagkilala sa mga pagsisikap nila, patuloy kong susuportahan at isusulong ang mga batas na magbibigay ng sapat na proteksyon, benepisyo at sahod sa ating mga guro.