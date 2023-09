Press Release

September 20, 2023 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON POGO COMMITTEE REPORT

September 20, 2023 Halos tatlong taon ko nang pinanawagan na palayasin na ang mga POGO sa bansa. Kaya, buong-buo ang ating suporta kay Sen. Sherwin Gatchalian sa kanilang committee report na tuluyan ng ipagbawal ang mga POGO. I have always believed that a total ban on POGO is right and just. Sana makalusot na ito sa Kongreso sa lalong madaling panahon. Kung may nakuha man tayo diyan, walang wala kumpara sa sakunang naidulot nila. Walang manghihinayang pag pinalayas na natin sila, sa wakas. Puro krimen at kahalayan sa kababaihan lang ang dinala dito ng mga POGO. Tayo mismo sa Senate Committee on Women, inimbestigahan natin yung mga sabit nila sa prostitution, corruption lalo na sa Pastillas scam, human trafficking, at kamakailan nga, na kinakasangkapan rin pala ang mga POGO bilang legal cover ng mga scam hubs. Kaya nananawagan rin ako sa administrasyong, itodo natin ang aksyon laban sa mga POGO na yan para tuluyan na iyang mabuwag. **** Note: Please see attached video version of the message POGO.MP4