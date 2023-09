Statement of Senate Majority Leader Joel Villanueva on the approval of the Divorce bill on the Committee Level

September 21, 2023

Divorce is a big NO for me! YES to making annulment accessible to the poor.

Ang pag-apruba ng Divorce bill o kahit anong panukalang batas sa committee level ay parte po ng legislative process. Lahat po ng miyembro ng Senado ay malayang nakakapagsagawa ng mga hearing na na-re-refer sa kani-kanilang komite. Ngunit gusto lamang po nating iklaro na hindi po majority ng lahat ng miyembro ng Senado ang 9 na lagda. Marami po sa ating kasamahan ang pumirma sa committee report para lamang po mapag-usapan na ito sa plenaryo.

Bagamat hindi pa rin po nagbabago ang personal nating pananaw sa pagtutol sa panukalang ito, alam rin nating mayroong mga pagsasama, lalo na po kung nauuwi sa karahasan, ay dapat na pong wakasan. Dito po papasok ang annulment at declaration of nullity of marriage. Mas nararapat pong padaliin natin ang prosesong kaakibat nito, at gawin itong mas accessible sa lahat, anuman ang estado sa buhay.