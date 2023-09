Press Release

September 24, 2023 Statement on the floating barrier in Bajo de Masinloc

Senator Francis "Tol" Tolentino

September 24, 2023 "Sang-ayon po ako na tanggalin ang floating barrier dahil bawal maglagay ng palatandaan na ito ay "restricted zone", at ang Pilipinas lang ang pwedeng maglagay nito kung merong oil spill o bahagi ng aquaculture management as a temporaray measure. Ang Bajo de Masinloc ay 120 nautical miles lamang buhat Zambales at ang mga mangingisda natin ay hindi dapat pahirapan ng China na mangisda sa sarili nating bakuran. Labag sa international law ang paglalagay ng China ng floating barrier at ito ay dapat maalis kaagad. Tama ang ginawa ng PCG na alalayan ang ating mga mangingisda"- Sen Tolentino