Migrant workers, senior citizens may soon renew passports virtually-- Gatchalian

Senator Win Gatchalian said migrant workers and senior citizens will soon have the chance to renew their passports virtually as the Senate approved on third and final reading Senate Bill 2001 or the New Philippine Passport Act.

One of President Marcos' priority measures, the proposed legislation authorizes the Department of Foreign Affairs (DFA) to allow senior citizens and migrant workers to renew their passports virtually, without having to go to any Consular Affairs office, said Gatchalian, the bill's co-author.

"Binibigyan natin ng konsiderasyon ang kondisyon ng ating senior citizens at migrant workers upang hindi na sila maabala pa sa pagre-renew ng kanilang passport. Tungkulin ng gobyerno na gawing maayos ang mga dokumento na kinakailangan ng ating mga kababayan para sa kanilang maayos na paglalakbay," he added.

Under the proposed measure, the DFA, working in collaboration with other relevant government agencies, is mandated to establish and maintain an online application portal and Electronic One-Stop Shop easily accessible on its official website to ensure convenience in the application process and the collection and submission of necessary requirements.

"Inaasahan nating mas magiging madali at magiging maayos ang pagkuha ng pasaporte ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa at mga senior citizens kapag naisabatas na ang panukalang ito," he noted, adding that the measure mandates the issuance of passports using the latest tamper-proof and data management technologies.

Migrant workers, senior citizens, mabilis nang makakapag-renew ng pasaporte -- Gatchalian

Sinabi ni Senador Win Gatchalian na mabilis nang magkakaroon ng pagkakataon ang ating migrant workers at senior citizens na mag-renew ng kanilang mga pasaporte, ngayong aprubado na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2001 o ang New Philippine Passport Act.

Isa sa mga prayoridad na batas ni Pangulong Marcos, ang panukala ay nagbibigay ng awtorisasyon sa Department of Foreign Affairs (DFA) na payagan ang mga senior citizen at migrant workers na mag-renew ng kanilang mga pasaporte sa pamamagitan ng virtual na pamamaraan at hindi na kailangang pumunta pa sa anumang tanggapan ng Consular Affairs, ani Gatchalian, isa sa mga may-akda ng panukala.

"Binibigyan natin ng konsiderasyon ang kondisyon ng ating mga senior citizens at migrant workers para hindi na sila maabala pa sa pagre-renew ng kanilang passport. Tungkulin ng gobyerno na gawing maayos ang mga dokumento na kinakailangan ng ating mga kababayan para sa kanilang maayos na paglalakbay," dagdag niya.

Sa ilalim ng panukala, ang DFA, sa pakikipagtulungan sa iba pang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno, ay inatasan na magtatag at magpanatili ng online application portal at Electronic One-Stop Shop na madaling ma-access sa official website nito upang matiyak ang kaginhawahan sa proseso ng aplikasyon at pagkolekta at pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento.

"Inasahan nating mas magiging madali at magiging maayos ang pagkuha ng pasaporte ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa at mga senior citizen kapag naisabatas ang panukalang ito," nabanggit niya, at idinagdag na ang panukala ay nag-uutos sa pagpapalabas ng mga pasaporte gamit ang pinakabagong tamper-proof at mga teknolohiya sa data management .