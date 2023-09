Press Release

September 25, 2023 Statement of Senator Risa Hontiveros on SBSI leader's call to hold the Senate inquiry in Kapihan Ang puno't dulo ng issue ay child sexual abuse, pagwalang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng kanilang pamilya. Ang boses na mahalaga sa mga issue na ito ay ang mga biktima-survivors. Si Jey Rence ay pinatawag sa Senado kaya siya ang dapat pumunta ng Senado, gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong mga issue. ****** VIDEO LINK: https://drive.google.com/file/d/1XhEN0JT5MzKOuE7Mm37X2doSSQILhkWM/view?usp=drivesdk