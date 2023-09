Statement of Senator Risa Hontiveros on Senate, HOR plan to reallocate confi, intel funds to agencies defending WPS

Buo ang aking suporta sa plano ni Senate President Migz Zubiri, at ng aming mga kasamahan sa House of Representatives, na ilipat na yang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang totoong dumedepensa sa ating teritoryo at nagtatanggol sa ating likas yaman sa West Philippine Sea.

Deserve na deserve nila ang dagdag na suportang ito.

Masaya ako dahil tumitibay na talaga ang ating panawagan noong nakaraang Agosto na palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard (PCG), National Intelligence Coordinating Agency (NICA) at ng ibang ahensiya. Kailangan nila ng malaking pondo dahil pinoprotektahan nila ang ating likas yaman, ang ating mga kababayan, ang kabuhayan ng ating mga mangingisda, at, syempre, ang kinabukasan ng ating bansa.

Hindi talaga kasi tama na yung mga civilian agency na walang direktang kinalaman sa national security, pero may P500 million na confidential fund, habang ang PCG na nagbabantay sa buong WPS, pagkakasyahin ang P10 million na confidential funds sa 2024.

Again, confidential and intelligence funds should go to agencies directly mandated to uphold national security and protect our people. Kaya ang napipintong paglilipat ng napakalaking pondong ito sa PCG is undeniably on the right track.

Now, we are walking the talk. I am very glad that we are starting to set our national priorities straight.