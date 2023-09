Press Release

September 28, 2023 Opening Statement of Senator Risa Hontiveros during the Socorro hearing

September 28, 2023 Magandang umaga po sa ating lahat. Unang una po, ako ay nagpapasalamat sa Chairperson ng Committee on Public Order, si Senator Doroy de la Rosa sa maagap na pagtawag ng pagdinig na ito. In this particular issue, time is really of the essence. Every minute that a child is in danger is a minute that we fail in our duty as a society. At sa bundok ng Kapihan, sa mga kamay ng liderato ng kulto, may mga batang patuloy na inaabuso. Bakit po mahalaga ang characterization na kulto, Mr. Chair? Dahil po ang panlilinlang at pagsasamantala ng kahinaan o vulnerability ng mga tao to effect their movement or transfer, for exploitative or abusive purposes ay HUMAN TRAFFICKING. Ang kulto ang paraan nila para magawa ang pang-aabuso ng mga bata at ang paglabag sa batas ng Pilipinas na hindi mamatyagan o mahuhuli. It is an essential part of how they were able to commit the crimes of rape, facilitation of child marriage, child abuse, theft of social welfare benefits and other crimes. Ano po ba ang mga elemento ng kulto batay sa mga eksperto: Una, excessive control through rigid rules and severe punishments and the suppression of independent thought; at pangalawa, deviant practices that deviate from social norms and laws, at pangatlo, charismatic leader who encourages blind fanaticism. Doon muna tayo sa excessive control. Sabi po ng liderato ng SBSI sa mga interviews, parang normal subdivision lang daw ang kapihan. Ewan ko lang, pero sa subdivision namin, di nila nirerequire ang iisang gupit para sa mga babae, di po nilibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata - by the way po, pinayagan na sila this year mag cell phone, nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka cellphone, at hindi po ganito ang itsura ng aming HOA. Sabi din po ng aming nakapanayam, ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na "fox hole", pinapaddle, o pinapaswimming sa tinatawag nilang aroma beach na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Pangalawa, deviant practices. Ang sitio Kapihan ay nasa loob ng Barangay Sering, na nasa loob naman ng Munisipyo ng Socorro. Pero bakit tila may sarili silang gobyerno, at tila kumukuha itong gobyerno ng "donations" mula sa ayuda ng mga tao na galing sa gobyerno at sa ating mga nagbabayad ng buwis. Ang tawag sa gubyerno nila? Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira, mayroon pa silang sariling Ministry of Budget and Finance. Mamaya, ilalahad din ng ating mga witness kung paano sila pilit na pinakasal sa mura nilang gulang, some as young as 12 years old, mismo ng tinatawag nilang Senyor Agila. Pero ito pong ipapakita sa inyong Family Planning Form ay paunang patunay. Ito ay mga miyembro ng SBSI at kita naman sa address nila na Kapihan. Mga menor de edad ito, halimbawa itong isang ipinapakita ko, ang edad niya ay 15 years old. Based on this document, siya po ay may isa nang anak at ang civil status niya ay MARRIED. Pag chineck ang local civil registrar, wala pong record ng kasal, ng pagpapanganak, ng pagkamatay. Dahil po ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government ang nag-iissue din ng birth certificate, marriage certificate at death certificate. Nabalitaan ko din po na pwersadong pinatigil ang mga bata sa pag-aaral, at halos 30% lang ang pinayagan niyo pumasok sa school. Sino ang mga 30% na ito? Sila ang mga nakapasok sa 4Ps program, sayang nga naman daw ang makukuha na cash transfer dahil makakaporsyento pa ang kulto. In fairness naman sa kanila, may at least dalawang lehitimong proseso ng gobyerno sila na sinasalihan: ang pagkuha ng ayuda, at ang pagboto sa local at national na eleksyon. Sayang nga naman ang command vote. Kakaiba din talaga ang charisma ni Jey Rence Quilario, o ang tinatawag na Senior Agila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw araw. Tama naman siya sa mga media interviews, hindi siya ang Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Nino. Siya ang Ginoo. Sus Ginoo! Why is this important to lay down, Mr. Chair? Because the cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny, the cult is what they use to provide impunity to its leaders. The cult is what forces community members to look the other way even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. Sabi nga sa isang pelikula, "If it takes a village to raise a child, it also takes a village to abuse one." Alam niyo po, ako po ay community organizer dati at suportado ko ang mga lehitimong people's organizations at ang right to organize. But when organizations are used to abuse children, when they are used to avoid the laws of the land, we need to take action. Ako po ay nagpapasalamat sa mga ahensya ng gobyerno na mabilis na nag responde, lalo na ang DOJ, including the IACAT and the Bureau of Immigration, at ang DSWD. Nagpapasalamat din ako sa Diocese of Surigao para sa kanilang panawagan para sa kaligtasan ng mga taga Kapihan na biktima ni Jey Rence at ng kanyang mga kasama. Sa mga residente ng Kapihan at miyembro ng SBSI, wala po kami balak na tanggalan kayo ng tahanan at ng komunidad. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. At pag managot ang may sala, mapoprotektahan ang inyong mga anak, mababalik sila sa pag-aaral, at buong-buo ang inyong mga assistance mula sa gobyerno. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay at pinatira kayo sa mga barong barong, samantalang sila hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Saktuhon nato ang sayup. Dili mo namo pasagdan. Salamat po.