October 2, 2023 STATEMENT OF SEN. BONG GO

Re: ASIAN GAMES Suportahan natin ang mga kababayan nating sumasabak sa kasalukuyang 19th Asian Games sa Hangzhou City, China. Bilang chair ng Senate Committee on Sports, taus-puso kong pinupuri at pinasasalamatan ang mga manlalaro nating ibinibigay ang lahat para itaas ang bandera ng Pilipinas sa ginaganap na kompetisyon. Manalo man o matalo, ang importante ay magkaisa tayo para sa ating mga atletang Pilipino! Our unity is the best form of moral support to inspire our competing athletes to give their best. Let us all rally behind them as they continue to bring glory to our country. Laban Pilipinas! Ipakita natin ang puso ng Pilipino na lumalaban hanggang dulo!