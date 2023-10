20 PERCENT DISKWENTO SA MAHIHIRAP NA J9B SEEKERS, ITINUTULAK NI SEN. LAPID

ISINUSULONG ngayon ni Senador Lito Lapid ang panukalang batas na magbibigay ng diskwento sa mga indigent job seekers sa gitna ng malawakang kawalan ng trabaho sa bansa.

Sa paghahain ng Senador ng Senate Bill No. 2382 o Indigent Job Applicants Discount Act, binigyan-diin nito ang pamosong kredo o slogan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay Sr. na "He who has less in life should have more in law."

Sakaling maging batas, pinabibigyan ni Lapid ng 20 percent discount ang mga mahihirap na aplikante sa binabayarang fees at charges sa ilang government certificates at clearances, gaya ng NBI, Police Clearance, School Clearance o Transcript of Records, Medical, Marriage at Birth Certificates.

"Nais po nating bigyan ng patas na oportunidad ang ating mga naghihikahos na kababayan para madaling makahanap ng trabaho. Pero hindi mangyayari ito kung papasanin pa nila ang nagtataasang singil ng mga ahensya ng ating pamahalaan bilang bayad sa mga certificates, clearances at iba pa," ani Lapid.

"Kaya hinihiling ko sa aking mga kasamahan dito sa Senado na madaliin na natin ang pagpasa ng panukalang SBN 2382," dagdag pa ng Senador

Naniniwala si Senador Lapid na mahahango sa kahirapan ang isang pamilya kung may trabaho ang sinumang miyembro nito.

Nakatutulong din ang trabaho para sa poverty reduction at sustainable economic and social development.

Kabilang sa kwalipikado sa panukalang batas ang mga pamilyang nasa mababang poverty threshold, at tinukoy o senertipikahan ng Philippine Statistics Authority o PPSA base sa criteria na itinakda sa ilalim ng Community-Based Monitoring System (CBMS).

Ang syudad o munisipyo ang magbibigay ng certificates of indigency sa mga kwalipikadong aplikante.

Sa ilalim pa rin ng Lapid bill, sinumang pampublikong opisyal o kawani na tumangging magbigay ng mga benepisyo para sa indigent job applicant ay mapaoatawan ng parusang hindi bababa sa P5,000 at hindi naman lalagpas sa P20,000.

May parusang nakatakda rin sa sinumang jobseekers na mandaraya o manloloko sa anumang dokumento o clearances na isusumite sa mga kumpanya o sa ahensya ng gobyerno base sa Revised Penal Code, at papatawan din ng habambuhay na disqualification sa paggamit ng nasabing mga prebilihiyo.

Nakapasa na sa third and final reading ang counterpart bill nito sa Kamara de Representantes noon pang May 22, 2023.