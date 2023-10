Press Release

October 5, 2023 Gatchalian to file bill updating Magna Carta for Public School Teachers Amid the celebration of World Teachers' Day today, October 5, Senator Win Gatchalian said that he will soon be filing a bill that aims to update the Magna Carta for Public School Teachers (Republic Act No. 4670). Among the new provisions that Gatchalian will introduce is the grant of a special hardship allowance to mobile teachers, including Alternative Learning System (ALS) teachers. Gatchalian also seeks to protect teachers from out-of-pocket expenses and non-teaching tasks. There are also provisions for teachers' basic rights and longevity pay. Gatchalian emphasized the need to ensure full implementation of the law aimed at improving the living and working conditions of public school teachers. He pointed out that it has been 57 years since the law was passed, yet some of its provisions have not been fully realized. One such provision is Section 22, which entitles public school teachers to a free annual physical examination. Gatchalian noted that while the Department of Education (DepEd) has provided for some monetary medical assistance since 2019, there is still no program for the annual check-up of teachers as mandated by the Magna Carta. Another concern is Section 26 of the law, which stipulates that a retiring teacher should be promoted one rank higher, and the salary of that rank should be the basis for calculating retirement benefits. However, the current method of computation used by the Government Service Insurance System (GSIS) relies on the average monthly compensation that the employee received during the last 36 months of service prior to retirement. Furthermore, Gatchalian highlighted that while Section 31 of the Magna Carta requires the DepEd Secretary to submit the annual budgetary requirements to implement the Magna Carta, the agency only submits an omnibus budget request to Congress for its annual needs. "Napapanahon na upang tiyakin nating tumutugon ang Magna Carta sa mga pangangailangan at hamong kinakaharap ng ating mga guro. Nakatakda tayong maghain ng panukalang batas na mag-aamyenda sa Magna Carta, at magpapanukala tayo ng mga bagong probisyong siguradong magtataguyod sa kapakanan ng ating mga guro," said Gatchalian, Chairperson of the Senate Committee on Basic Education. Updated na 'Magna Carta for Public School Teachers' ihahain ni Gatchalian Sa gitna ng pagdiriwang ng World Teachers' Day ngayong Oktubre 5, ibinahagi ni Senador Win Gatchalian na maghahain siya ng panukalang batas na layong amyendahan at gawing angkop sa kasalukuyang panahon ang Magna Carta for Public School Teachers (Republic Act No. 4670). Ilan sa mga bagong probisyong isusulong ni Gatchalian ang pagbibigay ng special hardship allowance sa mga mobile teachers, kabilang na ang mga Alternative Learning System (ALS) teachers. Isusulong din ni Gatchalian na mabigyang proteksyon ang mga guro mula sa mga out-of-pocket expenses at pagsasagawa ng mga non-teaching tasks. Nais din ni Gatchalian na maitaguyod ang karapatan ng mga guro at ang kanilang longevity pay. Binigyang diin ng mambabatas na kailangan ang ganap na pagpapatupad ng batas na layong itaguyod ang kapakanan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Aniya, 57 taon na ang lumipas simula nang maging batas ang Magna Carta, ngunit may mga probisyon ang batas na hindi pa napapatupad. Isa sa mga probisyong ito ang Section 22, kung saan nakasaad na makakatanggap ang mga public school teachers ng libreng annual physical examination. Bagama't may binibigay naman ang Department of Education (DepEd) na tulong pinansyal para sa check-up ng mga guro simula noong 2019, wala pa ring programa para sa annual check-up ng mga guro kagaya ng nakasaad sa Magna Carta. Nakasaad naman sa Section 26 ng batas na aakyat ng isang ranggo ang mga magre-retire na guro, at ang sahod sa ranggo na iyon ang magiging batayan sa mga benepisyo ng retirement. Sa kasalukuyan, ang average na buwanang sahod na natanggap ng empleyado sa huling 36 buwan ng panunungkulan bago ang retirement niya ang nagiging batayan sa kompyutasyon ng Government Service Insurance System (GSIS). Pinuna rin ni Gatchalian na sa ilalim ng Section 31 ng Magna Carta, may mandato ang DepEd Secretary na magsumite ng panukalang pondo para sa pagpapatupad ng Magna Carta. Sa kabila nito, ang DepEd ay nagsusumite lamang sa Kongreso ng panukalang pondo ng ahensya kada taon. "Napapanahon na upang tiyakin nating tumutugon ang Magna Carta sa mga pangangailangan at hamong kinakaharap ng ating mga guro. Nakatakda tayong maghain ng panukalang batas na mag-aamyenda sa Magna Carta, at magpapanukala tayo ng mga bagong probisyong siguradong magtataguyod sa kapakanan ng ating mga guro," ani Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education.