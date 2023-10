Press Release

October 5, 2023 Robin Ready to Support PTV Revitalization to Fight Fake News Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla is prepared to help revitalize the People's Television Network (PTV) by way of support for its employees and facilities, so it will have the needed tools to fight fake news. Padilla, who chaired on Thursday the Senate hearing on the issues involving PTV, said he is looking for ways to address the problems at PTV, including the modernization of equipment and regularization of employees. "Sa ngayon, lamang na lamang sa atin ang fake news. Kailangan nating labanan ito. Kailangan meron tayong medium na gamitin para malabanan ang kalokohan ng fake news na yan ang nakikita ko para labanan ang kalokohan na ito ang PTV (For now, fake news is very prevalent. We need to fight it with a powerful medium and I see PTV as that medium)," he said. "Dapat kayo mag Number 1 kasi government kayo. Wala akong alam na bansa na di sinusuportahan ang government channel, lalo noong panahong sangkaterba ang fake news dapat kayo namamayagpag. Suportahan namin kayo pagdating ng budget hearing. Siguraduhin naming nandoon kami (PTV should be Number 1 - I don't know of any country that does not support its government channel. You should be at the forefront of the fight against fake news. We will support you in the budget hearing, you can be sure of that)," he added. Padilla gave the assurance after PTV General Manager Analisa Puod detailed her ideas to revitalize the network, including cultural, educational, sports and entertainment programs. Puod also said they are looking into possible collaborations with entities like ABS-CBN for their programming. For his part, Padilla suggested that PTV produce teleseryes on Philippine history. "Ako tutulong ako pero sa parte na merong future at meron akong nakitang future sa teleserye (I will help you in this regard because I see a future with teleseryes)," he said. Also, Padilla said they need to find a way to regularize PTV's employees, after learning that it has only 120 regular employees and 500 Contract of Service (COS) employees - with the last regularization occurring 20 years earlier. "Kawawa ang mga tao (I sympathize with the employees)," aniya. Robin, Handang Tulungang Pasiglahin ang PTV Para Labanan ang Fake News Handang handa si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla na tulungan ang People's Television Network (PTV) para magkaroon ng sapat na kakayahan para labanan ang fake news - sa pamamagitan ng suporta para sa empleyado at pasilidad nito. Ani Padilla, na namuno sa pagdinig ng mga isyu sa PTV nitong Huwebes, maghahanap siya ng paraan para matugunan ang mga problema sa PTV, kasama ang modernisasyon ng gamit at regularisasyon ng empleyado. "Sa ngayon, lamang na lamang sa atin ang fake news. Kailangan nating labanan ito. Kailangan meron tayong medium na gamitin para malabanan ang kalokohan ng fake news na yan ang nakikita ko para labanan ang kalokohan na ito ang PTV," aniya. "Dapat kayo mag Number 1 kasi government kayo. Wala akong alam na bansa na di sinusuportahan ang government channel, lalo noong panahong sangkaterba ang fake news dapat kayo namamayagpag. Suportahan namin kayo pagdating ng budget hearing. Siguraduhin naming nandoon kami," dagdag ng mambabatas. Binigay ni Padilla ang pagtiyak na ito matapos idinetalye ni PTV general manager Analisa Puod ang kanyang mga ideya para ma-revitalize ang network. Kasama rito ang cultural, educational, sports at entertainment programs. Dagdag ni Puod, posibleng magkaroon ng collaboration sa katulad ng ABS-CBN para sa programming. Nagmungkahi rin si Padilla na gumawa ng teleserye ang PTV tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. "Ako tutulong ako pero sa parte na merong future at meron akong nakitang future sa teleserye," aniya. Iginiit din ni Padilla na dapat maghanap ng paraan para maging regular ang empleyado, matapos malaman na may 120 regular employees lamang at 500 Contract of Service (COS) ang PTV - kung saan ang huling pag-regular ay 20 taon nang nakaraan. "Kawawa ang mga tao," aniya.