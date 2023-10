Press Release

October 6, 2023 Pahayag ni Sen. Idol Raffy Tulfo ukol sa pagsuko ng anim na Pulis-Navotas na sangkot sa Jemboy murder case (6 Oktubre 2023): Matatandaan na noong Aug. 10 ay dumulog sa "Raffy Tulfo in Action" (RTIA) ang lola ng biktimang si Jerhode "Jemboy" Baltazar para sa hustiya sa kanyang apo na binaril ng mga pulis-Navotas dahil sa mistaken identity. Mula pagkamatay, paglibing, pagsampa ng kaso at imbestigasyonn sa Senado ay tinutukan ko ang kaso ng menor de edad. Kaya isang magandang balita para sa akin ang balitang sumuko na ang anim na dating pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy sa Criminal Investigation and Detection group sa Lucena City sa Quezon noong Miyerkules, Oct. 4 Ito ay matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Navotas City Regional Trial Court Branch 286. Mula reckless imprudence resulting to homicide, ang anim na pulis ay humaharap na ngayon sa kasong murder kung saan, kumpara sa kasong homicide na kung saan pwede silang-magbail, ay hindi sila pwedeng magpiyansa dito. Kabilang dito ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Gerry Maliban, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, Police Staff Sergeant Nikko Esquilon, Police Corporal Edmark Jake Blanco, at Patrolman Benedict Mangada sa Criminal Investigation and Section Group (CIDG) sa Camp Guillermo Nacar sa Lucena City, Quezon. Pero hindi dito natatapos ang lahat, at patuloy kong babantayan ang kasong ito para masigurong hindi madidismiss ang murder case laban sa mga tiwaling pulis at hindi sila makakalabas sa kulungan. Sa kasalukuyan ay gumugulong na rin ang kasong administratibo laban sa iba pang PNP personnel ng Navotas PNP na sangkot sa kaso ni Jemboy.