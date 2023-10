Press Release

October 17, 2023 SENATE MEDIA INTERVIEW OF SENATOR WIN GATCHALIAN ON CYBERSECURITY, PITC, LIBEL CASE, ROTC, BUDGET, ELECTRICITY RATE AND HAZING CYBER HACKING Q: Sir, left and right ang hacking sa mga websites. And over the weekend may sinabi kayo na magkaroon ng additional budget ang DICT and other measures needed, pa-expound na lang Sir. SEN. WIN: Ako ang personal analysis ko dito parang organized itong pag-hack dahil tuloy-tuloy at talagang tinetesting ang ating paglaban sa mga cyberattacks, sa mga hackers. Hindi coincidence na sunud-sunod sya. At nakita ko na kahit na website lang dine-deface o ina-attack nila o kinukuha ang mga pangalan. Pero tingin ko, umpisa pa lang ito sa mas malalim pang mga makikita nating problema. Ang kinatatakutan ko kasi yung mga critical infrastructure natin tulad ng water distribution, electricity distribution, transmission line. Kapag ito ang na-hack mas malaking problema sa atin. So makikita natin na hindi talaga tayo ready. At in fact, ang DICT, aminado rin na kailangan pa tayong mag-invest. Itong mga ganitong cyber attacks, mas mabilis silang nag-eevolve kumpara sa tayo, gobyerno nag-eevolve laban sa kanila. So importante na yung DICT mabigyan ng budget. Dalawang importanteng responsibilidad ng DICT. Unang-una, enforcement para labanan itong mga hackers at pangalawa development or promotion ng internet at communication sa ating bansa. Ang hindi nabibigyan ng pansin ngayon yung enforcement at dito natin kailangang suportahan sila including confidential fund. Q: Parang nagmumukhang mahina tayo, anytime kaya naming pabagsakin even the government? SEN. WIN: Yan ang aking personal analysis at sa pakikipag-usap ko sa mga kaibigan natin na nasa IT industry, na tingin rin nila na merong concerted effort ito na meron talagang sinasadya at tine-testing ang capability ng ating gobyerno. Ito nakakabahala yan dahil baka lumalalim. Ang kinakatakutan ko, lumalim itong attacks nila to critical infrastructures. Banking isang pwedeng ma-hack yan. Mga airports natin. Mga flights natin pwedeng ma-hack yan. Transmission line, electricity. So itong mga ito ay wag na natin antayin na pasukan pa. Importante na magkaroon tayo ng batas. Pangalawa, yung capacity at capability ng DICT dapat ma-develop natin. Ang batas kasi right now hindi masyadong malawak. Example, yung mga critical infrastructure companies natin ngayon, wala silang cyber security officer, may IT sila, information technology pero walang cyber security officer, wala ring cyber security plan. So marami sa mga critical infrastructure companies natin hindi pa ganitong konsepto ang naiisip nila. Q: Do you see other motive hindi lang para magnakaw ng data? SEN. WIN: Yah. I mentioned earlier na para sa akin, hindi coincidence itong nangyayari, meron talagang concerted efforts na gumawa ng cyberattacks sa ating gobyerno. To test our capability, to test how we respond, to see what level of resources we can use in order to stop all these attacks. But importante ngayon dapat aminado tayo na cyberattacks are real. Hindi ito napapanood lang natin sa TV, hindi ito nakikita lang natin sa mga sinehan. Talagang pwedeng mangyari. At wag na natin antayin pang mas malalim pa ang pangyayari, bago tayo umakto. We need to improve our capability. Q: To test our capability, could it possibly be a foreign government? SEN. WIN: The internet world, wala nang foreign or local. The internet really is it can come from anywhere, it can come from abroad, come from here. Sad to say ang mga kababayan na rin natin known as very good hackers. In fact, if you remember yung Y2K bug, dinevelop dito sa Pilipinas. So marami tayong kababayan na magagaling pero hindi rin natin pwedeng madiscount yung mga state sponsored cyberattacks. Proven na nangyayari yan galing sa North Korea o sa iba pang mga bansa. Q: May nagsasabi kasi na baka raw DICT people din ang gumagawa? SEN. WIN: I don't think gagawin naman nila, I see Secretary Ivan Uy, is a well-respected internet expert. Matagal na siyang nasa ganitong trabaho at made-detect nya yan. In fact, sa mga hearings at executive session, nakikita ko na kabisado nya itong industriya na ito. Kulang lang sya sa suporta. Itong industriya na ito pinag aralan nyang mabuti. In fact, yung kanyang request for support very detailed kung ano ang gagawin niya. So I don't think galing sa kanila. I think made-detect nya agad yan if it is insider or demolition job ang ginagawa. Q: Sir, ang Senate nade-determine ng Secretariat na ilang beses na inattempt na ma-hack SEN. WIN: That's possible. If you notice they are testing government, wala akong naririnig pang private sector na ginagawa ito. But in the past 2-3 weeks puro government ang ina-attack nila. Philhealth, PSA, Congress, hindi lang natin alam pa ang ibang maliliit na LGU. But if there's a trend makikita natin government ang ina-attack. So in other words, tinetesting talaga nila ang gobyerno. Q: Hindi po kaya dahil mas vulnerable ang government websites? SEN. WIN: Yah. Mas high profile ang public website. Kapag sinabi mong PSA lahat kinakabahan dahil andun ang ating birth certificate, marriage certificate, death certificate, National ID. Mas high profile as compared to local government agency. Ang punto dito nakikita natin weakness natin. We need to act right away. Marami kasi nagsasabi, itong cyberattacks sa TV lang yan. Pero it is a clear and present danger that we need to address now. Q: Alarming? SEN. WIN: It's alarming because pwedeng pasukan critical infrastructure. Banking its number 1, airports, transmission lines, distribution lines. These are all critical infrastructure. And as we go along, itong critical infrastructure, itong mga kumpanyang ito, nagiging internet based na. I'll give you an example, kapag nagbabayad ng bill, cellphone na lang, hindi na tayo pumupunta sa Bayad Center. Lahat cellphone na. So everything now is interconnected. Basta interconnected there is a possibility that it can be hacked. Q: Paano ia-approach sa legislation? SEN. WIN: Yung finile ko, to put it simply, nagfile ako itong Critical Infrastructure Protection Law is dapat ang mga kumpanya sa critical infrastructure meron na silang cybersecurity officer, meron na silang cybersecurity plan, pinopondohan nila ang plano nila. Ngayon kasi ang mga korporasyon meron silang IT, gumagawa ng computer, nagkakabit ng wifi. Pero ang pagkakabit ng wifi ay hindi cybersecurity ito. It's just a day to day internet activities lang. So dapat mas malalim pa ginagawa ng mga kumpanya in order to protect their operations. Q: Support? SEN. WIN: Funding and equipment, more equipment. I can't divulge kung ano ang napag-usapan sa executive session, but narealize naming na kulang na kulang tayo sa equipment. At itong equipment ng hackers nage-evolve din so naghahabol lang tayo. Hindi sila ang naghahabol sa atin, tayo ang naghahabol sa kanila in terms of equipment. Q: Confidential fund? SEN. WIN: That's one of the uses ng confidential fund ng DICT to buy equipment. Q: Sir, hindi nakakakuha ng tao ang DICT dahil mababa raw ang pasweldo? SEN. WIN: Isa pa yun sa dapat mapag-usapang mabuti, yung mga experts natin. Marami sa mga IT experts at cybersecurity experts, nagtatrabaho sa mga kumpanya, walang nagtatrabaho sa gobyerno. So that is also one of the aspects na dapat mapag-usapan sa cybersecurity. Q: Kailangan i-exempt sila sa Salary Standardization Law? SEN. WIN: Hindi pa naman. We need to study that carefully. Magkano ba ang binabayad ng private sector sa cybersecurity. Isang nakita naming problema dito sa atin, walang university or walang tech-voc institution na nago-offer ng cybersecurity. Talagang masyadong ano pa tayo, hindi pa tayo nasa ganung level sa cyber security. So marami tayong IT experts pero di sila cybersecurity experts. Sa iba lang mga schools nagtuturo. And that's also one area na dapat tignan ng Commission on Higher Education. Q: Sir, wala ring cybersecurity experts ang DICT? SEN. WIN: Actually meron sila. Doon sa mga, yung mga Usec na nagbi-brief sa amin are certified, meron silang certification when it comes to cybersecurity and they are also called ethical hackers merong mga ganyang terminology and certification so alam nila ang ginagawa nila. In fairness nung binibrief kami alam nila ang ginagawa nila, its' just kulang lang sila ng equipment and support Q: Are they doing enough? SEN. WIN: They can only do so much without equipment. A lot of these are really hardware based so kahit na maalam sila but kung wala naman silang hardware to use, mahihirapan sila. Mahihirapan sila. Q: Sa presentation sa inyo, yung hinihingi nilang equipment, yun ba yung parang magic bullet na makakasolve? SEN. WIN: Hindi naman. Actually ang explanation sa amin para makahabol sila kasi kulang sila. So that's also one of the areas. Alam naman natin technologies evolve very fast. Habulan talaga yan. Habulan. Tayo ang naghahabol sa kanila. At ito nga kung hindi tayo makahabol makikita natin ang mga ganito. Q: ilalaban nyo ang confidential fund ng DICT? SEN. WIN: I will suggest to the leadership na i-restore ang kanilang confidential fund. P300 million. Q: Sa equipment lang yun? SEN. WIN: From our briefing equipment lang. Q: Hindi pwedeng i-line item yun? SEN. WIN: Tinanong ko yan at ang explanation nila, kapag alam ng hackers anong merong equipment tayo, malulusutan tayo. So there are things actually tatanong ko nga yan sa hearing on national security aspect. There are things na kapag brinoadcast natin sa buong mundo kung anong meron tayo, alam nila kung anong gagawin nila. Q: Dapat wala sa PhilGEPS website SEN. WIN: Oo kasi kung andun nga, alam nila for example ito ang ginagamit mo alam nila to maneuver. Q: Naresolve po ba yung pagre-require sa kanila kasi sabi ng DND kanina they are required to post sa PhilGEPS? SEN. WIN: Yun ang, that's what I want to ask yung national security. May mga equipment din let's say ang intelligence natin, may mga equipment sila na hindi pwedeng i-broadcast kung anong meron tayo dahil malalaman anong meron tayo at ano ang capability natin. Yun ang isang isyu na gusto ko sanang itanong. In short, on the DICT side yung confidential funds nila, ang kanilang pag gagamitan is to buy equipment. Q: Sir anong pwedeng gawin sa ngayon? SEN. WIN: Ang pwede nating gawin ngayon is awareness to all the government agencies. Lahat ng government agencies meron tayong IT personnel. Kagaya dito may IT but wala tayong cybersecurity expert dito sa Senate. So improve ang kanilang capability, make them aware na nangyayari ito, make sure that our websites are protected. And make sure hindi siya link sa critical information like for example, yung mga 201 file, yung mga biodata ng mga empleyado o dapat merong firewall na hindi nila mapapasukan. Q: Dati parang 8 hours lang ang duty, nirecommend na dapat 24 hours kasi ang attack sa website anytime. SEN. WIN: Yah possible yan. That's also part of the bill na finile natin na yung cybersecurity should be outside of the IT. Kasi ngayon ang concept natin kapag may IT ka, yun na yun. It's a different industry right now, ibang concept na siya ngayon. Q: Sir, about the procurement law po yung amendments to that. Tuloy pa rin po ba ang pag-abolish sa PITC and PS-DBM? SEN. WIN: That's very good question kaya nga I am trying to figure out kung meron bang logic kung bakit ang PITC ay ginagamit pa sa procurement. Based sa mga information na nakukuha naming bonus lang ang naibibigay nila. But bonus is not enough. Anyone who negotiates very well makakakuha ng bonus. So I'm not very satisfied with the answers right now kaya ako humingi pa ng mga data at justification dahil nagagamit sya sa parking of funds. Ang ginagawa ngayon, kunwari nagagastos yun pala pinapark nila sa PITC at ipapakita sa atin na ginastos na ang pondo. So yun pa. At pangalawa, imagine, ang laki laking pondo, billions, I think P10 billions plus ang inilalagay sa PITC. Are they negotiating much more than the implementing agencies? Baka tinatamad lang ang implementing agencies kaya naglalagay sila doon pero ang presyo mas mahal pa. So hindi napag-aaralan ito at kailangan makita rin. Q: So far, are you still recommending abolition or pag-aaralan? SEN. WIN: I think importante na pag-aralan muna. Q: How about PS-DBM? SEN. WIN: Ang PS-DBM ang justification nila common goods, but in my opinion, pwede nang hawakan ng implementing agencies. At ako personally, ako gusto ko i-abolish ang PS-DBM dahil nagagamit siya sa hindi magaganda. Ang dami nang mga cases tayo na nagagamit sa hindi magaganda. Yung laptop issue, Pharmally is the biggest scam. Ito yung mga nakikita nating malalaki, hindi pa natin nakikita ang maliliit. Q: Paano yung PITC kasi may issue rin ng parked funds. SEN. WIN: Yes oo yung PITC may parked funds but in fairness to them, wala naming lumalabas na overpricing. Or cases of corruption. But efficiency ang gusto nating makita. Justify your existence, are you much efficient? Mas efficient ka pa compared sa implementing agencies, mas mura ka pa sa implementing agencies. Dito sa hearing hindi naming nakita yan. Q: How soon can you decide kung ia-abolish? SEN. WIN: I think in this discussion, kasi it is the procurement law so in this discussion papasok yan. Q: Dapat decided na rin kung ia-abolish? SEN. WIN: Pag-uusapan yan dito sa discussion na ito. In fairness, titignan muna ang submission nila to justify it. Q: May budget din silang nire-request? SEN. WIN: Yes for PITC and PS-DBM at saka hindi lang PITC. Meron pa isa kanina, yung Pharma company na isa pang GOCC dyan. Ang kanya naman ay bumibili ng medicine para sa mga ospital ng DOH, sa DOH but DOH can buy that. The hospital can buy that. So why do you need another GOCC to buy it for you. Q: Is it safe to say na kasama sa aaralin kung mage-exist pa rin ang PITC, PS-DBM and that Pharma? SEN. WIN: May mga amendments doon that will put safeguards in terms of transfer of funds. May amendments si Sen. Sonny, Magandang amendments yun para hindi magamit ang transfer of funds at ide-declare utilized na. Whether the existence of those GOCCS will continue or not, pag-uusapan, but it will be a separate bill because meron silang sariling charter, so we need to file a bill to abolish their charters. Pero mapag-uusapan yan. Definitely maki-clip yan. Q: On Former Secretary Cusi's apology SEN. WIN: First of all, I accept his apology, and this will be a lesson for all public servants including myself. Alam mo marami sa atin pinoprotektahan ang pangalan natin, inaalagaan ang pangalan natin. At hindi tama at irresponsible na mag-aakusa ka ng public servant nang wala kang basehan. Nag-issue sya ng apology at binawi nya ang exact accusation niya at para sa akin lesson to para sa ating lahat, especially kami na nasa public service. LIBEL CASE Q: Sir iuurong nyo ang kaso nyo? SEN. WIN: We will withdraw the libel case, that is the agreement, both criminal and civil libel case. ROTC Q: Yung ROTC naheightened na naman siya dahil sa gulo sa Israel. Paano ang magiging atake nyo kasi nasa committee pa rin. SEN. WIN: Maganda yung tanong mo. Nasusundan ko rin ano nangyari sa Israel and sa Gaza and meron silang close to about 360k reservists. And all of those reservists, dumaan sa 2 year mandatory conscription. Sa Israel two years ang mandatory conscription nila. After two years, automatic reservist ka na. Ang proposal natin sa ROTC is only one year tapos once a week so hindi siya full time and then automatic reservist ka na rin. So yun ang proposal natin dito sa atin. So ang konsepto dito kasi ang reservist natin hindi lumalaki. Ang reservist voluntary lang. Kung gusto mong mag reservist mag volunteer ka. Pero ngayon with our concept automatic reservist ka na kasi meron ka nang training. Q: Hihilingin ba na i-certify as urgent? SEN. WIN: Ako gusto ko ma-certify sya as urgent kasi hindi lang naman tinitignan natin dito for defense purposes but also to for climate change and response to calamities. At yan ongoing yan. Yan ongoing yan. At kung meron tayong mga ganitong trahedya, tinatawag din natin ang reservists natin pero nakita ko nga ang reservist natin pakonti nang pakonti parang wala pang 10k ang reservist natin nationwide eh. As compared to 300,000 sa Israel so ganun karami ang kanilang reservist. At makikita natin doon basta may problema kapag tinawag nila reservist ready na agad, may uniporme, may baril, talagang ready nang umakto. Q: Sir, sa tingin nyo makakakumbinsi sa mga kasamahan nyo ang situation sa Israel para suportahan ang mandatory ROTC? SEN. WIN: I think so, I think maganda naman ang plano ng batas and with this incident marami sa ating mga kasamahan nakita kung paano rumesponde ang Israel gamit ang kanilang reservists. So ako confident ako na maa-appreciate ng ating mga kasamahan ang ganitong konsepto. Q: Sir ang ROTC para lang sa College? SEN. WIN: College lang sya Q: Yung sa reservist may mga professionals na 20 and up yun ang ine-encourage natin na magreservist? SEN. WIN: Yes. Right now kasi voluntary lang, ako Army reservist ako. So voluntary lang ang pagre-reservist. For government officials katulad naming, may automatic rank na. Pero sa civilian, voluntary rin siya. So ang recruitment ng reservist natin ano lang talaga, yung kung gusto lang talaga. So ngayon the concept of ROTC ite-train ka, hindi full time, hindi kagaya sa Israel na full time ang kanilang training. Ito is only once a week pero enough na para maging reservist ka at automatic yung pagiging reservist mo. Pero hindi pa enlisted yun. Ibig sabihin kapag pinatawag ka, may problema pinatawag ka dyan ka lang magiging enlisted. Q: Yung young professionals? SEN. WIN: Sa ngayon meron tayong isang batas on reservist pero voluntary lang talaga sya. So may iniisip nga akong i-file na bill na kung reservist ka, nagtatrabaho ka sa private sector, tapos may training dapat ang gobyerno ang magbayad sa iyo or ang korporasyon hindi ka babawasan. So may call para encourage kasi ang ayaw din ng iba baka may training hindi ka makakapasok ng trabaho wala kang sweldo. Q: Yung iba status symbol? SEN. WIN: Well ngayon makikita natin ang AFP ang ginagamit nila celebrities to encourage more reservists. Q: Magrerequest ka kay SP na kapag nagresume ang session isama na ang ROTC? SEN. WIN: Yah. Marami kaming author nito, I think 7 or 8 yata ang author. Naka-sked naman sya sa floor at pinag-uusapan. Syempre maganda rin na talagang pinagdedebatehan yan dahil marami rin taong pinapanood itong issue na ito. So Maganda naman, tumatakbo naman sya, gumagalaw naman sya. BUDGET Q: Pagbalik nyo budget na ang priority SEN. WIN: oo nga eh. We are given 2 or 3 weeks para matapos ang budget so paspasan yun. Medyo paspasan yun. Q: Maliit ang chance na maipasa nyo within the year. SEN. WIN: We will try pero baka mahirapan dahil may budget Q: Sir, sabi ng PAGCOR they will do away with POGO, papalitan nila ng IGL? SEN. WIN: I'm not very sure kung ano ang difference ng POGO at Internet Gaming License. Ang pinakaproblema ng POGO, ang mga operator na pumupunta dito, mga fugitives, may kaso, mga nakikita natin na mga sindikato. I'm not sure kung yung IGL wala nang ganun. O kung mag-ooperate sila sa abroad hindi na dito. So I have to talk. Q: Pero kung dito pa rin? SEN. WIN: Eh di pareho lang pinalitan mo lang pangalan. Hindi ko masyadong sure kung ang IGL may lisensya pero mag-ooperate sila sa abroad o may lisensya pero dito pa rin sila mag-ooperate. Im not very sure. Q: Pero kung pangalan lang? SEN. WIN: Syempre kung pangalan lang parang iniba lang natin ang pangalan. Q: Kung ganun pa rin ang concept non-negotiable yun sa inyo? SEN. WIN: Sa akin personally kasi ang puno't dulo mga taong parte ng sindikato, mga pugante, mga gumagawa ng scamming, yun ang puno't dulo. Kung maaalis sila, wala na tayong problema dahil hindi tatahimik yung bansa natin hangga't andito ang mga taong yun. ELECTRICITY RATE Q: Sir, Meralco nagtaas na naman. SEN. WIN: Well, the ERC should review thoroughly itong pagtaas. Yung pagtaas nila kasi may kaugnayan ito sa Malampaya. Ang Malampaya bumibili ngayon ng tawag nila mga planta na bumibili sa Malampaya, hindi na sila makabili so bumibili sila ng liquid fuel. So mas mataas ang liquid fuel talaga. Dalawang bagay ang dapat tignan dyan. Una, paubos na ang Malampaya, pahina ng pahina ang buga, dapat makahanap na well. At pangalawa, nagpalit liquid fuel, pag-aralan pa rin kung tama ang pinapass on na presyo. Dahil ang liquid fuel pinapass on sa atin. So bibili sila, ipapass on lang sa atin. So dapat tignan ng ERC kung yung pinapass on na presyo kung tama yun o hindi, Q: Reset ng WACC? SEN. WIN: Isa pa yun. In fairness sa ERC, gumagalaw sila but they have to do it fast dahil delayed na yan for 5 years. Habang hindi nagkakaroon ng review, mataas ang singil sa atin pagdating sa weighted average cost. Q: Sir may bagong hazing incident SEN. WIN: Hindi ko pa naririnig but we have a very strict hazing law ngayon, inamend, bago lang itong batas na ito. So hazing is a crime so dapat maimbestigahang mabuti at makulong ang mga gumagawa nun. Ang hazing law natin napakahigpit nyan. Makasama ka lang doon, wala kang ginawa pwede kang makulong kaagad. Q: Hindi kaya magamit ito against ROTC? SEN. WIN: Oo nga. Well, lalabas ang isyu na yan, that's why ang safeguards sa ROTC is very important, yung grievance committee, may timeframe pa hangga't may imbestigahan yun. Yung prevention at mag-introduce din ako ng amendments for yung tinatawag ko education and awareness sa mga school natin. But very strict ang ROTC bill pagdating sa investigation and punishment ng mga gumagawa nito.