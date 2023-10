Press Release

October 29, 2023 Gatchalian proposes national SK Federation; calls for peaceful BSKE To empower youth participation in governance, Senator Win Gatchalian reiterated his proposal to create a national federation for the Sangguniang Kabataan (SK). Gatchalian, who called for peaceful and honest barangay and SK elections, made his proposal in Senate Bill No. 1058, which seeks to amend Section 21 of the Sangguniang Kabataan (SK) Reform Act of 2015 (Republic Act No. 10742) as no national organization for the SK was established to strengthen its vital role in nation building. Under the proposed measure, the Nasyonal na Pederasyon ng Sangguniang Kabataan is organized and shall be composed of the elected presidents of the Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. In the provinces, the Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan is composed of convenors of the Pambayan and Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. In the municipalities, Pambayang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan is composed of the SK Chairpersons of barangays in the municipality, while in the cities the Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan will be composed of the SK chairpersons of barangays in the city. "Sa pamamagitan ng SK, nabibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kabataan na maging bahagi ng pamamalakad ng ating mga komunidad. Ngunit maaari pa nating mapalawak ang kanilang ambag sa lipunan. Kaya naman isinusulong nating lumikha ng pambansang pederasyon para mapaigting natin ang kakayahan ng SK na maging bahagi ng pamumuno ng ating bansa," said Gatchalian. The proposed measure also provides that the elected president of the Nasyonal na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan shall serve as ex officio member of the Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP). In filing the proposed measure, Gatchalian, a former three-term mayor of Valenzuela City, recognized how the SK has provided the youth with an avenue for participation in various levels of government, including local legislation, and the implementation of programs and projects. By creating a national SK organization, Gatchalian aims to promote a more efficient and effective networking and consensus-building, especially when it comes to addressing governance issues and implementing projects. Paglikha ng pambansang pederasyon ng SK iminumungkahi ni Gatchalian Kasabay ng kanyang panawagan para sa malinis at mapayapang eleksyon sa barangay at Sangguniang Kabataan (SK), patuloy na isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang kanyang panukalang lumikha ng pambansang pederasyon para sa SK. Iminungkahi ito ni Gatchalian sa Senate Bill No. 1058 na layong amyendahan ang Section 21 ng Sangguniang Kabataan (SK) Reform Act of 2015 (Republic Act No. 10742). Wala kasing pambansang organisasyon ng SK ang naitatag sa ilalim ng naturang batas upang paigtingin ang kanilang papel sa pagsasaayos ng bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, itatatag ang Nasyonal na Pederasyon ng Sangguniang Kabataan na bubuuin ng mga mga pangulo ng Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. Sa mga probinsya, ang Panlalawigang Pederasyon ng mg Sangguniang Kabataan ay binubuo ng mga convenor ng mga Pambayan at Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. Sa mga munisipalidad, ang Pambansang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan ay binubuo ng mga SK Chairperson sa mga barangay ng munisipalidad. Samantala sa mga lungsod naman, ang Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan ay binubuo ng mga SK chairperson ng mga barangay sa siyudad. "Sa pamamagitan ng SK, nabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kabataan na maging bahagi ng pamamalakad ng ating mga komunidad. Ngunit maaari pa nating mapalawak ang kanilang ambag sa lipunan. Kaya naman isinusulong nating lumikha ng pambansang pederasyon para mapaigting natin ang kakayahan ng SK na maging bahagi ng pamumuno ng ating bansa," ani Gatchalian. Nakasaad din sa panukalang batas na magiging ex officio member ng Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP) ang mahahalal na pangulo ng Nasyonal na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. Sa paghain niya ng panukalang batas, kinilala ni Gatchalian kung paano binigyan ng SK ang mga kabataan ng pagkakataong makilahok sa pamumuno ng bansa, kabilang ang paghain ng mga panukalang batas, at pagpapatupad ng mga proyekto at programa. Matatandaang nanilbihan bilang alkalde ng tatlong termino si Gatchalian sa lungsod ng Valenzuela. Sa paglikha ng isang pambansang organisasyon ng SK, inaasahan ni Gatchalian ang maayos at epektibong ugnayan sa mga opisyal ng SK, lalo na pagdating sa mga usapin ng pamumuno at pagpapatupad ng mga proyekto.