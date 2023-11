Press Release

November 2, 2023 Sen. Tolentino sa mga bagong brgy chairman: Huwag palitan ang mga brgy health worker CAVITE -- Pagkatapos ng halalang pambarangay, hiniling ni Senador Francis "TOL" Tolentino na kung maari ay huwag nang palitan ang mga barangay health worker (BHW) dahil sa taglay nilang malawak na karanasan na mahirap matutunan ng iba sa madaling pahanon. Sa kanyang TV program sa Net 25, nabanggit ni Senador Tolentino na ang mga BHW ang "mga bayani ng covid-19 pandemic," kung kaya ang kanilang karanasan ay mahirap mapantayan. "'Yong mga barangay health worker natin, isa sa pinakamagaling sa buong mundo. Sila ang naging frontliners natin noong covid-19 pandemic. Dalawa at kalahating taon na pandemic, sila ang nagtatrabaho... Sila 'yong pinanlaban natin sa covid," diin ni Senador Tolentino. Ayon pa kay Sen Tol, kung sakaling papalitan ang mga BHW, dapat ay mas mahaba ang transition period at ang training na ibibigay sa mga bagong BHW. Pero kung sya ang tatanungin, giit nya na kung maari ay i-retain na lamang ang mga BHW bilang bahagi ng ating national health workers system. Pagpapakita rin daw ito ng continuity sa health services at pag-aalok ng pagkakaisa sa buong barangay na ayon kay Senador Tolentino ay isang uri ng liderato na kailangan sa panahong ito.