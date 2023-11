STATEMENT OF SEN. BONG GO:

I congratulate Francisco Tiu Laurel, Jr. on his appointment as the new Agriculture Secretary.

As a member of the Senate Agriculture Committee, I am particularly interested in his plans on how to achieve food security, increase agricultural productivity, and modernize the sector while ensure sustainability since we have a growing number of aging farmers and fishers.

Apela ko kay Sec. Laurel, palaging siguraduhin ang kapakanan ng ating mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Kapag masaya sila sa kanilang ani at kita, mas masisiguro nating hindi magugutom ang mga Pilipino.

Prayoridad dapat natin ngayon na makamit ang seguridad sa pagkain dahil importante na may laman ang tiyan ng bawat Pilipino lalo na ang mga mahihirap at pinakanangangailangan. Alalayan dapat ang kabuhayan at trabaho ng ordinaryong Pilipino sa agrikultura para may maiuwi sila sa kanilang mga pamilya.