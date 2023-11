Press Release

November 7, 2023 TRANSCRIPT OF SENATOR RISA HONTIVEROS PRESS BRIEFING ON THE ARREST OF SOCORRO CULT LEADERS Senator Risa Hontiveros (SRH): Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito kwento, lalung lalo na ng mga bata sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad sa isang konteksto na lahat siguro tayo hinding hindi natin nanaisin sa ating mga anak na i-degenerate yung health conditions bila at nauudlot yung kanilang educational progress at higit pa dyan nilalabag pa ang kanilang mga karapatan. Yung karapatan na padagdag nang padagdag ay pinoprotektahan ng mga batas ng ating republika at ngayon sa pag-adjourn ng pagdinig na ito nakita po natin yung iba't ibang mga antas pati sangay ng gobyerno ay mas nagkakaugnayan ngayon apra magkaroon ng integrated approach sa rehabilitation at saka resettlement nung mga batang ito sa kanilang komunidad at kanilang mga pamilya Q: Ma'am inadjourn na po ni Sen Bato ung ano... kumpleto na po ba yung hianhanap nyong detalye? SRH: By and large, kumpleto na rin dahil sa tingin ko bilang chair ng komite kung saan secondarily referred yung dalawang resolusyon at privilege speech ko ay napatunayan talaga ang karanasan at akusasyon lalo na ng ating child victim survivors na sila ay pinipilit magpakasal bilang sila'y mga menor de edad either sa ibang mga menor de edad o sa mga may hustong gulang, sila'y pinagbabawal na makapag-aral, sila'y pilit na nirerecruit sa isang hukbo pinapa-train, pinapagawa ng maraming gawain almost to the exclusion ng ano pa mang normal na aktibidad dapat para sa ating mga bata at hanggang sa huli ay napatunayan din ng municipal government ng iba't ibang law enforcement agencies natin at national government agencies kung paano inabuso yung mga programa mismo ng gobyerno hanggang sa mga social protection programs para pondohan ang operations at pati pangaabuso sa mga bata ng kultong ito kaya importante na ibinalik front and center pati ng mga agencies na ito yung pagkonekta muli ng mga batang ito, pamilya at komunidad sa serbisyong ito sa proseso ng rehabilitation mula sa traumatic na yugtong ito. Q: At least mayroon tayong in mind kung anong piece of legislation para hindi na maulit at maprotektahan ang mga ito? SRH: Well malaking bahagi ay yung oversight talaga sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas at mga kasalukuyang programa yung social services at saka social protections para sa ating mamamayan, lalo na yung mga pinakabulnerable kasama na yung mg bata at nitong huling pagdinig kasama na yung mga senior citizen dahil isa sa mga tumestigo ay matanda dahil inakusahan na kinukulam daw si Mamerto Galanida na isa sa mataas na opisyal ng SBSI ay talagang inabduct, dinetain, tinorture kasi sinaktan ng paulit-ulit hanggang sa huli pagkatapos ng pangalawang beses na siya'y dinakip ay napilitan na siyang lumayo doon sa Socorro. Q: Ano yung specifically nirecommend nyo para doon sa mga bata? Tapos at the same yung mga magulang na hanggang ngayon andoon pa rin yung orientation nila na favorable kay Senior Agila SRH: Gaya ng sinabi din ni DOJ Usec Ty ng IACAT hindi po ito yung katapusan, in fact, malamang simula ito ng isang matagal at medyo mahirap na debriefing, psychosocial interventions at saka reintegration. Ito yung unang pagkakataon ng pag rehabilitate mula sa karanasan ng pagiging isang komunidad ng kulto. unang pagkakataon na very programmatic ng tugon ng ating lipunan sa ganitong klaseng karanasan, Kakailanganin talaga yung mga pagtugon sa calls to action ng Socorro municipal rehabilitation program, may mga panawagan sila sa national government pati sa amin sa legislature at pati sa mga domestic at international NGOs so palagay ko magiging mayaman din na karanasan ito na maraming leksyon para sa atin. Q: Magiging part ng ieendorse nyo kung ano yung magiging recommendation ng Socorro Rehabilitation? SRH: Baka hindi na kailangang i-endorse. pero of course irereflect sa aming findings sa aming committee report na pangungunahan ni Chair Doroy yung kanilang programang iyon or proposed program. Anyway, sabi nga nila nagsimula na yung kanilang pakikipag-ugnayan lalo na sa mga national government agencies na una nang tumutugon, ang DENR, of course ang DOJ na nanguna na nga sa warrants of arrest ngayong araw, pati DSWD at of course, DENR so pati yung mga final decision sa PACBRMA ay magbubunga rin ng mga leksyon at rekomendasyon kaugnay ng patuloy na pagpapatupad ng programa ng DENR. Maganda at detalyado ang planong inihain kanina pati ng DepEd kung paano i-reintegrate yung mga learners ng Kapihan balik sa ating public elementary and secondary education. Q: [inaudible] napepressure or macocompel ang DENR to act swiftly SRH: Well in fairness kay Sec Yulo-Loyzaga, late ba or middle of last month finorward ng DENR unit in charge yung kanilang report at saka recommendations at hindi lang yung sa Socorro ung may PACBRMA may ilan pang mga PACBRMA na naitatanong namin kung may plano rin ang department na review for possible violations para over-all yung programa ng PACBRMA sa buong bansa ay patuloy na maimprove,. Nitong pangalawa at huling hearing din lumabas na may critical watershed na implicated din sa kabuuang sitwasyong ito at yan importante ang magiging desisyon kaugnay ng may watershed din pala dahil yan ay nagsisilbing isang economic base din ng kulto these past several years bukod pa sa importansya ng watershed at iba pang mga natural resources na nasa loob ng PACBRMA hindi lang sa humawak kundi sa lahat ng populasyon doon Q: Doon sa caucus kahapon, are you free to divulge some details, paano ang lineup ng budget deliberations? SRH: Issponsor naman na ni Finance Committee Sonny ngayong hapon ang committee report ng senado and nagkasundo naman kahapon lahat na yung committee report na yun ang magiging basehan ng aming interpellations at proposed amendments at mayroon namang inanunsyo rin na schedule of interpellations and proposal of amendments. Hopefully we'll have a little more time several more hours this year kumpara last year na naging napaka-grueling talaga inuumaga tayo and then nagsisimula ulit sa umaga so para mas maging mas lalong quality pa ung budget debates namin at syempre yung pinaka final product ung budget para sa 2024 Q: Yung request ni Sen koko, phase by phase at yung malalaking agency yung unahin. Was it... ganong ang set up? SRH: Basically may proposed schedule yung committee on finance, sa amin sa minority na pinaghahatian namin iinterpellate yung agency budgets maaaring magkaroon kami ng suhestyon, o itong agency dito na lang sa araw na ito o itong agency sa araw na ito as we do naman every year para i-improve yung budget process. Q: Ma'am yung sa CIF may consensus na ba? SRH: Yung consensus ay gusto naming maabot sa buong budget process pero malinaw sa amin sa minority na simula noong nakaraang taon nauna naming hinighlight yang isyu na iyan, una kaming naghain ng amendment sa confidential funds, yung isa naming malaking amendment dyan ay nacarry ng senado kaya lang nawala noong bicam process sa House ang maganda ngayong taon ay mukhang mas malawak na ang suporta sa isyung yon at mga reporma sa mga isyung yun hindi na lang sa Senado kundi ang House, in fact, nauna na silang kumilos sa amin. Excited na kami ni Sen Koko na dalhin hanggang sa finish line ang pag amyenda ang usaping iyan ng confidential at intelligence funds para pagandahin ang budget ng 2024 gawin siyang mas makatwiran, i-rationalize siya at iun the coming years Q: Considering na sabi nyo nga may dual support, House and Senate, pero doon ba sa caucus nabanggit ba? SRH: Hindi lang dual support, multiple support na alam nyo naman kayo rin na nag-uulat sa amin, napakainit ng pagtanggap ng publiko sa pagreporma ng pag-appropriate ng confidential and intelligence fund lalo na't masikip ang fiscal space, government economic managers mismo ang nagsasabi at talagang nangangailangan ng dagdag na intelligence funds ang ating national defense at saka law enforcement agencies lalo na yung humaharap sa Tsina sa West Philippine Sea dahil sa ganyang malawak na suporta ng publiko at kasama na yung dalawang kapulungan sa Kongreso well I'm really looking forward yung paglipat ng confi funds mula sa malalaking civilian agencies na wala namang national defense or public safety mandates and expertise may ilang mayroon pero karamihan lalo na sa malalaking civilian agencies at malalaki ang hinihinging confi funds at ilipat sa mga tamang paglagyan tulad ng coastguard, BFAR, NICA-NSC. Q: Will you support the call of the senate president na kung gusto raw ng civilian agencies it should be in a line item at hindi yung CIF? SRH: Selectively may mga civilian agencies nga na pwedeng humingi na sa halip na kunin lahat yung confi dunds nila ilagay na lang line item budget pwede naman naming pag-aralan yun on an agency basis at yun yung for example yun ang sinubukan naming gawin last year di ba nagpanukala ako na ilipat ung confi funds ng DepEd noon sa line item budget nya nacarry po yan ng Senado pero yun na nga nawala sa Bicam. This year tingin ko baka may ilang civilian agencies na may parte ng confi budgets nila na maililipat lang sa line item budgets kung saan mas auditable at definitely mas transparent at accountable sa ganoong paraan pero palagay ko mayroon ding mga civilian agencies na sobra-sobra na rin naman ang kahit naka line item na na hindi na kailangan at hindi na deserve ng may confi funds na ilipat pa sa line item kumbaga sobra nang malusog yung budget nila. Mas tamang ilipat sa line item budgets ng ibang civilian agency or sa intel funds ng national defense and public safety agencies natin lalo na yung nagbabantay sa ating pambansang interest sa West Philippine Sea Q: Yung sa arrest warrant po trafficking in persons at may child marriage po ba? SRH: Mayroon po. Doon sa warrants of arrest na inissue ng presiding judge, tatlong batas na sinite na iimbestigahang nilabag, yung expanded trafficking in persons act, may isa pa sa child abuse at saka yung child marriage. At walang bail po na sinet para sa mga ito.