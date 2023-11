Press Release

November 12, 2023 In celebrating his birthday, Cayetano appeals to Taguig inmates: "Know your purpose in God" Senator Alan Peter Cayetano on Friday appealed to more than 3,500 Persons Deprived with Liberty (PDL) to know their sense of purpose in life despite being currently detained, telling them there is hope to be transformed and reintegrated into society. Cayetano, who makes it a yearly tradition to be with inmates for his birthday, held a post-celebration on November 10, 2023 at the Taguig City Jail and Metro Manila District Jail (MMDJ). "Ako po ay nandito upang mag-celebrate, hindi lamang po ng aking birthday, kundi pati ng purpose ng bawat isa sa inyo. Dalangin ko po na dumating ang inyong transformation at ma-discover ninyo kung sino kayo [sa Panginoon]," the senator told PDLs and Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) personnel on Friday. He also reminded each one of them that they are not born by accident. "Nandoon pa lang (tayo) sa sinapupunan, kilala na tayo ng Panginoon. Ang problema minsan ay tayo ang hindi nakakakilala sa Kanya," he said. To empower the PDLs to walk a better path, Cayetano offered his and City of Taguig Mayor Lani Cayetano's help in transformation. "Kami po ni Lani ay gusto kayong maging kaibigan, kapuso, at kapamilya... Tatrabahuin natin ang livelihood programs at upgrading capacity sa mga jails para paglabas ninyo ay pwede kayo maging productive citizens at pwede kumita," he said. He asked National Capital Region Police Office (NCRPO) Acting Regional Director PBGen. Jose Nartatez Jr. and wardens to assist them in knowing the inmates' interest and purpose in life. "Tulungan nyo po kami sa ano purpose nila at kami ay magkakaroon ng mga programa na tulungang makuha ang purpose na iyon," he said. In a Facebook Live before his visit to the facilities, Cayetano shared that one of the programs he is seeking to work on is a drug rehabilitation program inside the city jails. "One thing na ipagpray natin ay malaking porsyento ang nasa kulungan ay may kinalaman sa drugs. Nahihirapan kasi sila mag rehab sa addiction sa drugs. It's the one thing that I'm looking at - how to have an effective drug rehabilitation program sa loob ng jails," he said. In his speech, Cayetano honored the leadership of BJMP and Bureau of Corrections (BOC), including Justice Secretary Jesus Crispin Remulla and Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., and the spiritual ministers who put in time and effort into helping the inmates. "Gusto kong i-honor ang BJMP, BOC under DOJ, both Secretaries Remulla and Abalos, and every single minister - priest, imam, pastor na mayroon pong gawain sa ating mga jail. I'd like to honor you today. Kung kami once a year bumisita, yung mga may ministry ay every week po nandoon," he said. ### Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, umapela si Cayetano sa mga bilanggo ng Taguig: "Alamin ang purpose sa Panginoon" Umapela si Senador Alan Peter Cayetano nitong Biyernes sa higit 3,500 na Persons Deprived with Liberty (PDL) na alamin ang kanilang layunin sa buhay sa kabila ng kanilang pagkapiit sa kulungan. Aniya, mayroon silang pag-asa na magbago at makabalik pa sa lipunan. Taunang tradisyon ni Cayetano na makasama ang mga inmate sa kanyang kaarawan kung kaya't nagsagawa siya ng post-celebration noong Nobyembre 10, 2023 sa Taguig City Jail at Metro Manila District Jail (MMDJ). "Ako po ay nandito upang mag-celebrate, hindi lamang po ng aking birthday, kundi pati ng purpose ng bawat isa sa inyo. Dalangin ko po na dumating ang inyong transformation at ma-discover ninyo kung sino kayo [sa Panginoon]," sabi ng senador sa mga PDL at tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) noong Biyernes. Pinaalala rin niya na hindi aksidente ang pagsilang ng bawat isa sa kanila. "Nandoon pa lang (tayo) sa sinapupunan, kilala na tayo ng Panginoon. Ang problema minsan ay tayo ang hindi nakakakilala sa Kanya," aniya. Upang hikayatin ang mga PDL na tumahak ng mas mabuting landas, inalok ni Cayetano ang kanyang tulong, maging ni City of Taguig Mayor Lani Cayetano, sa kanilang pagbabago. "Kami po ni Lani ay gusto kayong maging kaibigan, kapuso, at kapamilya... Tatrabahuin natin ang livelihood programs at upgrading capacity sa mga jails para paglabas ninyo ay pwede kayo maging productive citizens at pwede kumita," wika ng senador. Hiniling rin niya kay National Capital Region Police Office (NCRPO) Acting Regional Director PBGen. Jose Nartatez Jr. at sa mga warden na tulungan silang alamin ang interes at layunin ng mga bilanggo sa buhay. "Tulungan nyo po kami sa ano purpose nila at kami ay magkakaroon ng mga programa na tulungang makuha ang purpose na iyon," aniya. Sa isang Facebook Live bago siya bumisita sa mga pasilidad, ibinahagi ni Cayetano na isa sa mga programang gusto niyang trabahuin ay ang pagkakaroon ng isang drug rehabilitation program sa loob ng mga kulungan sa lungsod. "One thing na ipagpray natin ay malaking porsyento ang nasa kulungan ay may kinalaman sa drugs. Nahihirapan kasi sila mag rehab sa addiction sa drugs. It's the one thing that I'm looking at - how to have an effective drug rehabilitation program sa loob ng jails," wika niya. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Cayetano ang pamunuan ng BJMP at Bureau of Corrections (BOC), kasama sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., at ang mga spiritual minister na naglaan ng oras at pagsisikap sa pagtulong sa mga preso. "Gusto kong i-honor ang BJMP, BOC under DOJ, both Secretaries Remulla and Abalos, and every single minister - priest, imam, pastor na mayroon pong gawain sa ating mga jail. I'd like to honor you today. Kung kami once a year bumisita, yung mga may ministry ay every week po nandoon," sabi ng senador.