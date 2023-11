Press Release

November 13, 2023 REVILLA PINANANAGOT ANG MGA FIXER NA NANANAMANTALA SA MGA OFW "Kailangang may masampolang fixer sa mga nambibiktima ng OFW" Ito ang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. hinggil sa ginawa niyang manifestation tungkol sa operasyon ng mga fixer na nambibiktima ng mga Overseas Filipino Workers (OFWs) online. Naglabas ng DMW Mobile APP-para sa OFW Pass na kasalukuyang nagsasagawa na ng pilot test run sa sampung bansa na siya ring ginagamit ng mga fixer para mambiktima ng mga OFWs. Umiiral pa rin ang OEC na dating may bayad na P100 samantalang libre naman ang OFW Pass ngunit dahil sa kakulangan ng impormasyon ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga fixer na maningil. Natuklasan ni Revilla ang operasyon ng mga fixer sa Facebook na nagbibenta ng Overseas Employment Certificate (OEC)-para sa balik manggagawa-- na karamihang biktima ay mga OFWs na sinisingil ng hindi pare-parehong halaga depende sa diskarte ng fixer. Pinalalabas ng mga fixer na ang bagong OEC at ang bagong OFW pass ay iisa at kapalit ng naturang certificate ay mas mabilis na makapagpoproseso ng mga dokumento patungong ibang bansa at napakaraming OFW ang nakukumbinsi ngunit ang katotohanan ay wala itong bayad. "Dapat na magkaroon ng maliwanag na panuntunan hinggil dito at hindi basta sinabing libre ay ayos na, dapat naiintindihan at hindi mahirap ang proseso" paliwanag ni Revilla.