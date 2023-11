Press Release

November 28, 2023 Statement of Sen. Tolentino on NSC allowing 'Christmas Convoy' to Ayungin Shoal "Nagpapasalamat tayo sa NSC sa pagbibigay ng pahintulot na madala na ating mga kababayan ang mga regalo sa ating mga tropa sa West Phil Sea. Ito ay nagpapatunay na ang pagtutulungan ng lahat, kabilang ang pribadong sektor, ang tunay na magsusulong para ipakita sa international community na Pilipinas ang nakakasakop sa naturang lugar. Dapat ding subaybayan ng Philippine Coast Guard ang naturang biyahe upang maging maayos ang pagdiriwang ng ating kapaskuhan." - Sen Tolentino