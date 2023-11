Sen. Jinggoy Ejercito Estrada

Opening Statement - Committee on Labor Hearing

29 November 2023

Good morning everyone! The public hearing of the Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development is hereby resumed.

Noong nakaraang Miyerkules ay sinimulan nating talakayin ang PSR No. 692 na inihain ni Senator Raffy T. Tulfo at ang isang kaso na kaugnay nito - ang kaso ng mga dating manggagawa ng Liberty Transport Corp. na ngayon ay kinakatawan ni Mr. Lilio Rebueno. Nalaman natin na hanggang ngayon ay hindi pa din napupunta sa pagmamay-ari nina Mr. Rebueno ang lupain na marapat lamang na iginawad sa kanila ng hustisya matapos nilang manalo sa labor case na inihain nila noon pang 1996.

Nakita din natin kung paano naging masalimuot ang kasong ito dahil sa pagkakasangkot ng DMCI. Narinig natin ang paliwanag ng kinatawan ng DMCI ngunit mas maraming tanong pa ang nabuo kaya't nandito tayo muli ngayon sa pag-asang maliliwanagan ang mga detalye ng kaso at sa huli ay maisapatupad na ang hustisya para sa mga manggagawa na kinakatawan ni Ginoong Rebueno.

Higit sa lahat, layunin ng ating Komite na sa pamamagitan ng kaso na ito, makita natin ang mga pagkukulang sa sistema upang atin namang bigyan ng solusyon sa pamamagitan ng paggawa ng batas, at pagpapatupad ng mga polisiya ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Good morning everyone! The public hearing of the Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development is hereby resumed.

