November 29, 2023 Robin Prays for Permanent End to Israel-Hamas Conflict Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla on Wednesday prayed for a permanent end to the Israel-Hamas conflict, lest it worsen and directly affect the Filipino people. In his prayer at the start of Wednesday's Senate session, Padilla said the conflict has affected both young and old people, and regardless of faith - including Muslims, Jews and Christians. "Panginoon namin, patawarin nyo po kami sa aming pagmamalabis, sa aming mga ginagawang hindi kanais-nais. Hinihingi po namin na tulungan nyo kami, bigyan kami ng talino, ng lakas para mapigilan po namin sa aming abot na makakaya ang karahasan na ito at magkaroon po ng tigil putukan, magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng pagkakaisa, pagkakaintindihan (Our God, forgive us for our abuses and sins. We ask that you help us, give us the strength to prevent further violence and lead to an end to the conflict - and lead to peace and understanding)," he said. "Dahil Panginoon namin, itong kaguluhang ito pag lumaki, baka hindi namin mapigil ito at ito po ay umabot sa aming bansa at magkaroon po ito ng hindi magandang epekto sa mga kababayan po namin, sa 80% ng aming mga kababayan na hanggang ngayon naghihikahos sa kahirapan (Our God, if this conflict worsens, we may not be able to contain it and it may reach our shores where it would affect our people, 80% of whom are poor)," he added. On his birthday last Nov. 23, Padilla said he is one with the whole world in praying for the realization of a ceasefire - or "urgent and extended" humanitarian pauses - between Israel and the militant group Hamas, which is stated in Resolution 2712 of the United Nations Security Council. He said it is "heartbreaking to learn of what is happening to the innocent and defenseless victims of war, especially the children and the youth," noting even hospitals and refugee centers are not spared from the offensives. Robin, Ipinagdasal na Tuluyang Matapos na ang Giyera ng Israel at Hamas Ipinagdasal nitong Miyerkules ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla na tuluyan nang matapos ang giyera ng Israel at Hamas, para hindi na ito lumala at maapektuhan ang mga Pilipino. Sa kanyang panalangin sa simula ng sesyon ng Senado, iginiit ni Padilla na naapektuhan na ng giyera ang matatanda at bata, Muslim man, Hudyo, at Kristyano. "Panginoon namin, patawarin nyo po kami sa aming pagmamalabis, sa aming mga ginagawang hindi kanais-nais. Hinihingi po namin na tulungan nyo kami, bigyan kami ng talino, ng lakas para mapigilan po namin sa aming abot na makakaya ang karahasan na ito at magkaroon po ng tigil putukan, magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng pagkakaisa, pagkakaintindihan," aniya. "Dahil Panginoon namin, itong kaguluhang ito pag lumaki, baka hindi namin mapigil ito at ito po ay umabot sa aming bansa at magkaroon po ito ng hindi magandang epekto sa mga kababayan po namin, sa 80% ng aming mga kababayan na hanggang ngayon naghihikahos sa kahirapan," dagdag ni Padilla. Noong Nobyembre 23, kanyang kaarawan, nakiisa si Padilla sa buong daigdig sa panalangin upang matugunan ang malawakang kahilingang magkaroon ng tigil putukan sa pagitan po ng Israel at Hamas, na nakapaloob din po sa Resolusyon 2712 ng United Nations Security Council. Aniya, nakapanlalambot na at nakadudurog ng puso ang sinasapit ng mga inosente at walang kalaban-labang naging biktima sa giyera, lalong higit sa mga bata, sa kabataan. "Isang napakalaking kalabisan po na mga ospital at maging mga refugee centers ay nadamay po sa opensiba," aniya. ***** Video: https://youtu.be/9b8_O99qiZw