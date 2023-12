Street-based workers in Cavite get livelihood aid from Cayetano siblings

The offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano this week visited the province of Cavite to deliver livelihood assistance to more than a hundred street-based workers.

The senators' teams collaborated with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) as well as the Department of Labor and Employment (DOLE) to provide aid to streetsweepers, garbage collectors, utility workers, and tricycle drivers in a two-day Bayanihan Caravan.

The first day of the activity was successfully held in the municipality of Noveleta on December 5, 2023 with the help of its local government unit led by Vice Mayor Arlynn Torres, and Councilors Rodel Langit and Dave Manalo.

The beneficiaries in Noveleta received livelihood aid from Cayetano's office through DSWD's Sustainable Livelihood Program.

Among them was Rex Mediran, who has been working as a garbage collector for their barangay over the past 10 years.

"Pinipilit naming magkasya y'ung kinikita ko sa naibebenta kong mga kalakal, ginagamit ko para sa pagkain ng aking pamilya. Y'ung sweldo ko naman ay para sa pambayad ng kuryente," he said.

He thanked the senators for the assistance, saying he would use it as additional capital for their sari-sari store.

Alex Mediran, a father of nine who earns P3,000 a month as a school utility worker, also expressed gratitude for the aid.

He said he plans to grow his income by selling home-cooked food.

"Maraming maraming salamat po Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa tulong na ibinigay niyo po sa amin," he said.

The following day, December 6, the senators' teams went to the municipality of Silang to provide assistance to Silang Tricycle Operators and Drivers' Association (TODA) under the DOLE Integrated Livelihood Program (DILP).

The disbursement was held at Silang's New Municipal Hall in cooperation with Mayor Keven Anarna.

The two-day activity in Cavite was part of the two Cayetanos' mission to empower underprivileged Filipinos especially in the countryside by providing them access to capital.

Street-based workers sa Cavite nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa magkapatid na Cayetano

Bumisita ang opisina nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano nitong linggo sa lalawigan ng Cavite para maghatid ng tulong pangkabuhayan sa mahigit sandaang manggagawa ng lansangan.

Nakipagtulungan ang pangkat ng dalawang senador sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at sa Department of Labor and Employment (DOLE) para magbigay ng tulong sa mga street sweeper, garbage collector, utility worker, at tricycle drivers sa dalawang araw na Bayanihan Caravan.

Matagumpay na naisagawa ang unang araw ng aktibidad sa munisipalidad ng Noveleta nitong December 5, 2023 sa tulong ng local government unit nito sa pangunguna ni Vice Mayor Arlynn Torres, at nina Konsehal Rodel Langit at Dave Manalo.

Ang mga benepisyaryo sa Noveleta ay nakatanggap ng livelihood aid mula sa opisina ni Cayetano sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD.

Kabilang sa kanila si Rex Mediran na magsa-sampung taon nang nagtatrabaho bilang tagakolekta ng basura sa kanilang barangay.

"Pinipilit naming magkasya y'ung kinikita ko sa naibebenta kong mga kalakal, ginagamit ko para sa pagkain ng aking pamilya. Y'ung sweldo ko naman ay para sa pambayad ng kuryente," pahayag niya.

Nagpasalamat siya sa magkapatid na senador sa tulong na kanyang natanggap, at sinabing gagamitin niya ito bilang karagdagang kapital para sa kanilang sari-sari store.

Si Alex Mediran, ama ng siyam na anak na kumikita ng P3,000 kada buwan bilang school utility worker, ay nagpahayag din ng pasasalamat para sa tulong.

Nangako siyang palalaguin ang natanggap na tulong sa pamamagitan ng pagtitinda ng lutong-bahay.

"Maraming maraming salamat po Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa tulong na ibinigay niyo sa amin," aniya.

Kinabukasan, Disyembre 6, nagtungo naman ang pangkat ng senador sa munisipalidad ng Silang para magbigay ng tulong sa mga miyembro ng Silang Tricycle Operators and Drivers' Association (TODA) sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program (DILP).

Ang pamamahagi ay ginanap sa Silang New Municipal Hall sa pakikipagtulungan ni Mayor Keven Anarna.

Ang dalawang araw na aktibidad sa Cavite ay bahagi ng misyon ng magkapatid na Cayetano na tulungang makaahon ang mga kapus-palad na Pilipino lalo na sa kanayunan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng access sa kapital.