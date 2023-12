Press Release

December 14, 2023 Cayetano pushes for stronger anti-corruption body as part of PNP reform Senator Alan Peter Cayetano on Tuesday said the Internal Affairs Service (IAS) of the Philippine National Police (PNP) must be strengthened in order to effectively fight misconduct and corruption among police officers. Cayetano made the push during the plenary discussion on Senate Bill 2449, which aims to strengthen the PNP by instituting various changes in its organizational structure. "In my 31 years in the government, parang hindi pa ako nakakakita ng malalaking kaso sa PNP na ang nag-expose ay y'ung IAS," he said. He stressed that police officers must feel that there is an institution constantly watching over their actions and is actually capable of holding any police officer, from the lowest rank to the highest, accountable. The independent senator urged Senator Ronald "Bato" dela Rosa, chair of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, to include certain provisions in the bill that will help improve the investigative function of IAS, one of which is by putting it under National Police Commission (NAPOLCOM) instead of the PNP Chief. Cayetano said such a degree of independence will allow the IAS to investigate any case without the involved party meddling with evidence or retaliating against the investigator. He said this also protects upright police officers from being targeted for doing their jobs correctly. "This strengthening of IAS will also protect policemen kasi marami pong matitinong pulis na kapag nanghuli, babaligtarin pa sila," he said. "Kasi [ang nangyayari] nagkakaasaran. Halimbawa, iniimbestigahan niya ang isang heneral and 'yung heneral na 'yun ay naging Chief PNP, hindi siya ipo-promote kasi inimbestigahan siya," he added. Dela Rosa, who was PNP Chief for one year and nine months during the administration of President Rodrigo Duterte, agreed with Cayetano that the IAS must be strengthened as part of the PNP reform, particularly by making it an attractive career destination for quality, upright, and "snappy" police officers. Cayetano also recommended that the bill provide faster promotion and a better pay for police officers who decide to join the IAS. The independent senator also recommended that IAS be automatically given P5 million to be able to conduct priority investigations. "One deterrent to investigators is imbestigador ka nga, wala ka namang resources para mag-imbestiga. As an investigator, kailangan mo ng pera whether it's to buy information, for the lie detector test, or to fly witnesses in," he said. Dela Rosa thanked Cayetano for his "good ideas" and vowed to study and consider them for possible amendments in the bill. Cayetano nais palakasin ang mekanismo laban sa katiwalian sa PNP bilang bahagi ng reporma Idiniin ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Martes na kailangan mapalakas ang Internal Affairs Service (IAS) ng Philippine National Police (PNP) upang epektibong labanan ang katiwalian sa hanay ng mga pulis. Ipinahayag ito ni Cayetano sa isinagawang diskusyon ng plenaryo sa Senate Bill 2449, ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang PNP sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilang pagbabago sa organizational structure nito. "In my 31 years in the government, parang hindi pa ako nakakakita ng malalaking kaso sa PNP na ang nag-expose ay y'ung IAS," pahayag ng senador. Dagdag niya, dapat maramdaman ng mga pulis na may institusyong nagbabantay sa kanila at may kakayahang panagutin ang sinumang pulis, mula sa pinakamababang ranggo hanggang sa pinakamataas. Hinimok ng independent senador si Senador Ronald "Bato" dela Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na maglagay ng ilang probisyon sa panukalang batas na magpapahusay sa kakayahan ng IAS na mag-imbestiga. Isa dito ay ang paglilipat sa IAS sa ilalim ng National Police Commission (NAPOLCOM) sa halip na sa PNP Chief. Sa ganitong paraan, ani Cayetano, magiging mas malaya ang IAS na imbestigahan ang anumang kaso nang hindi pinakikialaman o ginagantihan ng sangkot na partido. Poprotektahan din aniya nito ang mga matuwid na pulis na ginagawa lang ang kanilang trabaho. "This strengthening of IAS will also protect policemen kasi marami pong matitinong pulis na kapag nanghuli, babaligtarin pa sila," pahayag niya. "Kasi [ang nangyayari] nagkakaasaran. Halimbawa, iniimbestigahan niya ang isang heneral and 'yung heneral na 'yun ay naging Chief PNP, hindi siya ipo-promote kasi inimbestigahan siya," dagdag niya. Sumang-ayon si dela Rosa, na naging PNP Chief sa loob ng isang taon at siyam na buwan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kay Cayetano na dapat ngang palakasin ang IAS bilang bahagi ng reporma ng PNP, gaya ng paglalagay ng mga insentibong makakaakit sa mga mahuhusay at "snappy" na mga pulis na pumasok sa IAS. Inirekomenda din ni Cayetano na gawing mas mabilis ang promosyon at pagandahin ang sweldo ng mga pulis na magpapasyang maging bahagi ng IAS. Inirekomenda rin ng independent senator na awtomatikong bigyan ng P5 milyon ang IAS sa tuwing may priority investigation ito na kailangang isagawa. "One deterrent to investigators is imbestigador ka nga, wala ka namang resources para mag-imbestiga. Bilang isang imbestigador, kailangan mo ng pera kung ito ay upang bumili ng impormasyon, para sa lie detector test, o upang lumipad ng mga saksi," aniya. Pinasalamatan ni dela Rosa si Cayetano sa kanyang "magagandang mungkahi" at nangakong pag-aaralan at isasaalang-alang ang mga ito para sa mga posibleng amendments sa panukalang batas.