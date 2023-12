Press Release

December 24, 2023 Sen Nancy Binay-Angeles

CHRISTMAS 2023 MESSAGE A Merry and Bright Christmas to everyone! Ang Pasko ang isa sa pinakamasaya at pinaka-exciting na holiday para sa ating mga Pilipino. Gaano man kasimple ang selebrasyon, lagi tayong nakakahanap ng dahilan para ngumiti at tumawa sa piling ng ating mga mahal sa buhay. Dalangin ko na sa gitna ng ating mga salu-salo, patuloy tayong bigyan ng Maykapal ng pusong puno ng pagpapasalamat. Kapos man tayo sa mga bagay na materyal, marami po tayong maibibigay sa ating kapwa na magpapasaya sa kanilang Pasko. Nawa'y maging inspirasyon tayo sa ating kapwa upang panatilihing buhay ang diwa ng pagmamahalan at pagbibigayan ngayong kapaskuhan. Let's make happy memories this Christmas, and let's fill our homes with love, life and laughter. Gawin po nating makulay at puno ng ngiti ang buhay ng bawat isa. Muli, isang makabuluhan at maligayang Pasko sa ating lahat.