Press Release

December 30, 2023 SENATOR JINGGOY EJERCITO ESTRADA

NEW YEAR'S MESSAGE Sa mga nakalipas na taon, maraming pagsubok tayong hinarap at napagtagumpayan dahil na rin sa ating pagkakapit-bisig. Ipinamalas natin ang pagiging likas na matatag nating mga Pilipino. Sa darating sa taon, patuloy sana tayong magtulungan bilang isang bayan. Magkaisa sana tayo sa layuning itaguyod ang mas magandang kinabukasan para ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ang pagkakaisa ay susi sa pag-angat. Ang bawat isa sa atin, hindi lamang mga lider ng bansa, ay may responsibilidad sa pagkamit ng mas makatarungan at mas makabuluhang lipunan. Sa pagsulong ng panahon, may pagkakataon tayong baguhin ang ating hinaharap tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Magsimula tayo ng isang panibagong yugto ng tagumpay at pag-asa para sa bawat isa. Magkakasama nating gawin ang taon na 2024 na taon ng pag-asa, progreso at pagkakaisa. Isang manigong bagong taon sa ating lahat! Mabuhay ang Pilipinas!