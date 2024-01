Press Release

December 31, 2023 Senator Imee R. Marcos New Year's Statement Salamat sa Panginoon at nakaraos tayo ngayong 2023, isang taon na naging mahirap para sa maraming pamilyang Pilipino dahil sa mataas na presyo ng pagkain. Simulan na natin ang puspusang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisdang Pilipino upang maibsan ang problema sa presyo ng mga bilihin. Subukan rin nating ibaba ang halaga ng gasolina sa pamamagitan ng pagbawas ng buwis na kahit ini-import para sa mga maliliit na tsuper at mga mamimili. Mahalaga ring tugunan ang isyu ng smuggling ng mga produktong langis. Huwag nating hayaang lumawak pa ang bangungot ng sunod-sunod na gyera sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Ukraine, Israel-Gaza, Ethiopia, Sudan, at iba pa. Kailangan nating baguhin ang magulo at mapanganib na sitwasyon sa mundo para sa ating mga OFW. At tanggapin natin na sa punot dulo, sinuman ang ating kaalyado, wala tayong maaasahan kundi ang ating sarili. Mahalagang ipagtanggol natin ang ating mga pamilya at anak para sa isang mapayapang kinabukasan. Matagal nang sinabi ng aking ama na ang lipunan natin ay parang bulkan na malapit nang sumabog dahil sa kasakiman, pang-aapi, at pagtatraydor ng mamamayang Pilipino. Sana hindi pumutok ang bulkan sa bagong taon, 2024, at nawa'y makamit natin ang isang mapayapang kinabukasan para sa ating bansa.