Press Release

July 3, 2024 Statement of Senator Risa Hontiveros on the 3rd Alice Guo revealed by NBI Kahit sampu pa ang lumabas na Alice Guo sa buong Pilipinas, si Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac ang katangi-tanging Chinese citizen na naging Mayor. Ang imbestigasyon ay para kay Alice Guo na hindi Filipino.