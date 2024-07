Press Release

July 5, 2024 SEN. LAPID, SUPORTADO SI SEN. ANGARA BILANG DEPED SECRETARY Binabati ko po ang ating bagong appoint na kalihim ng edukasyon, Sen. Sonny Angara. Napakalaki po ng hamon sa sektor ng edukasyon sa ating bansa at kailangan natin ng batikang lingkod bayan na katulad ni Sen. Sonny upang pangunahan ang ating Kagawaran at suportahan ang mga programa ng ating mahal na Pangulo. Good luck po, Sen. Sonny! Mananatili pong kabalikat mo kami sa Senado para po sa pagsulong ng kapakanan ng ating mga guro, mag-aaral, at lahat ng nasa sektor ng edukasyon.