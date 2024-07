Press Release

July 8, 2024 Cayetano to focus on review of New Senate Building amidst ethics complaint Senator Alan Peter Cayetano on Monday said he will remain focused on conducting a factual and independent review of the New Senate Building (NSB) project amidst the ethics complaint filed against him by Senator Nancy Binay. "Eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy Binay from the start, nililito tayong lahat, eh," Cayetano said in a media interview on July 8, 2024. Earlier in the day, Binay had formally filed an ethics complaint against Cayetano for allegedly resorting to name-calling and behaving in a disorderly manner during the tail end of the Accounts Committee's first hearing on the matter on July 3, 2024. Cayateno, who chairs the committee, emphasized that while he will eventually address the complaint, his priority remains the significant issue of the rising costs of the building project. "Ang issue ay y'ung P23 billion. Ano ba ang mas importante sa tao: ang tingin niya sa akin at ano ang tingin ko sa kanya? Or kung ano talaga ang nangyayari diyan sa building?" he said. Cayetano criticized Binay for not conducting a thorough review of the project during her tenure as the chair of the Senate Committee on Accounts for two years while being quick to file an ethics complaint now. "For 15 months, hindi gumalaw sa mesa mo [ang mga dokumento]. Isang taon at tatlong buwan na [ang lumipas pero] hindi ninyo kayang tingnan kung magkano ang ginagastos na para sa building?" he said. As the current chair of the Committee, Cayetano stressed his responsibility to ensure a thorough and factual review of the project to deliver an "iconic and functional" building of high quality and justified cost. "Sa akin napunta [itong project], eh. Kaya ire-recommend ko talaga sa 24 senators na ayusin natin ang tamang pondo," he said. "Ako, gusto kong ilabas ang tamang pondo kasi kung hindi, we will not get to the conclusion kung magkano ba talaga," he added. The senator also expressed his concerns over certain aspects of the project which he believes are overpriced. He said the funds could be better allocated to other projects such as classrooms. "'Yang facade na 'yan na P1.6 billion, 'yang broadcast at security systems na 'pag pinagsama mo ay P2 billion, at 'yang landscape na P663 million, hindi pwede sa akin 'yan," he said. When asked how he and Binay could reconcile their differences to move the project forward, Cayetano advised they should "stick to the issue" and discuss matters calmly and factually. "She can correct it anytime. Senator Nancy, linawin na lang natin itong lahat [nang] mahinahon, sa tama," he said. "Himayin natin 'yang P23 billion na 'yan o kung tingin niya P21.7 billion [lang] nang mahinahon at sundin natin ang tamang rules at ilabas natin ang tama, then mag-desisyon tayo [kung] paano matatapos ang building at kung ano ang tamang presyo nu'ng building," he added. Cayetano, tutok sa review ng New Senate Building sa kabila ng ethics complaint Mananatiling nakatutok si Senador Alan Peter Cayetano sa pagbuo ng isang makatotohanan at independent na pagsusuri sa New Senate Building (NSB) sa kabila ng ethics complaint na isinampa laban sa kanya ni Senadora Nancy Binay. "Eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy Binay from the start, nililito tayong lahat, eh," wika ni Cayetano sa isang panayam sa media nitong Lunes, July 8, 2024. Ito'y matapos magsampa ng pormal na ethics complaint si Binay laban kay Cayetano dahil sa umano'y hindi nararapat na asal nito sa huling bahagi ng unang pagdinig sa isyu ng Committee on Accounts noong July 3, 2024. Bilang tagapangulo ng komite, binigyang-diin ni Cayetano na handa siyang harapin ang reklamo ngunit mananatiling nakatuon sa mas mahalagang isyu ng tumataas na gastos ng proyekto ng gusali. "Ang issue ay y'ung P23 billion. Ano ba ang mas importante sa tao: ang tingin niya sa akin at ano ang tingin ko sa kanya? Or kung ano talaga ang nangyayari diyan sa building?" wika niya. Pinuna rin ni Cayetano si Binay dahil sa bilis nitong pagsasampa ng ethical complaint gayong hindi ito nagsagawa ng masusing pagsusuri sa proyekto noong siya namuno sa Accounts Committee ng Senado sa loob ng dalawang taon. "For 15 months, hindi gumalaw sa mesa mo [ang mga dokumento]. Isang taon at tatlong buwan na [ang lumipas pero] hindi ninyo kayang tingnan kung magkano ang ginagastos na para sa building?" wika ni Cayetano. Binigyang-diin niya ang kanyang tungkulin na tiyakin ang isang masusi at makatotohanang pagsusuri ng proyekto upang magawa ang "iconic at functional" na gusali sa mataas na kalidad at tamang halaga. "Sa akin napunta [itong project], eh. Kaya ire-recommend ko talaga sa 24 senators na ayusin natin ang tamang pondo," wika niya. "Ako, gusto kong ilabas ang tamang pondo kasi kung hindi, we will not get to the conclusion kung magkano ba talaga," dagdag niya. Inihayag din niya ang kanyang alalahanin tungkol sa ibang bahagi ng proyekto na sa tingin niya ay sobra ang gastos. Aniya, mas mainam na ilaan ang pondo nito sa iba pang mga proyekto tulad ng mga silid-aralan. "'Yang facade na 'yan na P1.6 billion, 'yang broadcast at security systems na 'pag pinagsama mo ay P2 billion, at 'yang landscape na P663 million, hindi pwede sa akin 'yan," wika niya. Nang tanungin kung paano maaaring ayusin ang hindi pagkakaunawaan nila ni Binay upang mapanatili ang pag-usad ng proyekto, iminungkahi ni Cayetano na manatali lang sila sa isyu at pag-usapan ito nang kalmado at makatotohanan. "She can correct it anytime. Senator Nancy, linawin na lang natin itong lahat [nang] mahinahon, sa tama," wika niya. "Himayin natin 'yang P23 billion na 'yan o kung tingin niya P21.7 billion [lang] nang mahinahon at sundin natin ang tamang rules at ilabas natin ang tama, then mag-desisyon tayo [kung] paano matatapos ang building at kung ano ang tamang presyo nu'ng building," dagdag niya.