Photo Release

December 12, 2022 Revilla binigyang pugay ang figure skating champ na Pinay: NAG-sponsor si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ng Senate Resolution No. 360 na bumabati at nagbibigay pugay sa Pinay figure skater na si Sofia Lexi Jacqueline Frank dahil sa pagkapanalo sa 2022 Asian Open Figure Skating Trophy sa Jakarta, Indonesia. “Walang duda. Basta may dugong Pilipino, laging magwawagi saan mang sulok ng mundo. At si Sofia ang isa sa mga magigiting na patunay nito. Hindi ako magtataka kung si Sofia ang ating magiging pambato at kauna-unahang Filipino gold medalist sa Winter Olympics.”, saad ni Revilla. Kinilala ni Revilla ang hindi matatawarang husay nito na naging kampeon sa kompetisyon ng Senior Women Category. Pinataob ni Frank ang walong mga katunggali na naging dahilan ng pagkakasungkit niya sa gintong medalya. Umiskor ang Pinay ng 50.19 sa short program at 93.78 naman sa free skating segmet na umabot sa 143.97. “Dahil sa uwing tagumpay ni Sofia, lalong nakaka-proud maging isang Pilipino. Tunay nga na ang mga manlalaro natin, hindi lang basta world-class athletes – sila ay mga world-class champions.”, dagdag pa ni Revilla.