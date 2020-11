Press Release

November 9, 2020 Statement of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan on appointment of Sinas as PNP chief "With all due respect, hindi na sorpresa na ang mga kakampi o kaalyado na nasasangkot sa mga kaso o katiwalian ay hindi pinaparasuhan, kinokonsinti o di kaya ay promoted pa: Faeldon, Lapeñas, Duque, etc. Kaya kung hindi sang-ayon sa mañanita para sa ilan at kawalan ng pananagutan, panagutin sila ng taumbayan sa halalan. Ganyan ang matatag na demokrasya."