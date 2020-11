Dispatch from Crame No. 977:

Sen. Leila M. de Lima's reaction re: Duterte's slut shaming of VP Leni

11/20/20

Madaling mambastos kaysa mag-isip. Kaya itong si Duterte, dahil hindi nag-iisip, at sagad-butong mabaho ang bunganga, ay nambabastos na lang.

Hindi kami papayag na gawin mo rin kay VP Leni ang ginawa mo sa akin. Dahil wala kang ebidensya, at pikunin ka, para siraan ang inaaway mong babae, inaatake mo na lang ang pagkababae n'ya.

No one expects you to be a gentleman because you are not. Pero hindi ibig sabihin na magpaka-asal hayop ka sa mga babae.

Use your office and authority to direct the entire government machinery to respond to the calamity and crisis, not to use it for your theatrics of gutter language. Mahirap ba hilingin na dahil Presidente ka, magpakapresidente ka?!