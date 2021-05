Press Release

May 3, 2021 Villanueva: With COVID-19 classified as workplace-illness, sick workers can run to govt for financial relief through ECC Senator Joel Villanueva welcomed the inclusion of COVID-19 in the list of compensable work-related diseases by the Employees' Compensation Commission (ECC), saying it provides relief for both employers and workers, particularly those who contract the COVID-19 virus in the workplace. Given the high risk of workers getting infected with the virus at the workplace, Villanueva said the policy would further convince COVID-stricken or asymptomatic workers to stay at home since there would be support coming from the government. "Good news po ito para sa ating mga manggagawa! May karagdagang tulong na maaasahan mula sa pamahalaan kapag nagkasakit ng COVID-19, lalo na po sa mga kababayan natin na araw-araw pumapasok sa trabaho at exposed sa virus," said Villanueva, chair of the Senate committee on labor, in a statement. "Kadalasan kasi, walang choice po at ating mga manggagawa. It is either death by COVID or death by hunger. At pag nagkasakit ka ng dahil sa COVID, madalas pong naiiwan mag-isa ang may sakit. Wala nang tulong na maaasahan. Ngayon po, makakatakbo ang ating mga manggagawa sa ECC para sa saklolo," he added. Villanueva asked the ECC to ensure that the program is implemented smoothly and ensure the viability of it since the pandemic won't be over at least in the short term. "Much of the success of this program hinges on its efficient implementation. Tiwala po tayo sa DOLE at ECC na magiging masinop po sila sa pagpapatupad ng programang ito dahil matagal pa po ang laban natin sa pandemya," Villanueva asked. "Umaasa po tayo na hindi mauuwi sa mahabang pila o matagal na antayan ang ating manggagawa na tatakbo sa ECC para idulog ang kanilang sitwasyon. This can have dire, or even fatal, consequences, dahil ang nakasalalay dito ay ang pangtustos sa gamot at iba pang pangangailangan ng mga manggagawang magkakasakit sa COVID-19," he further stated. Last week, the ECC board classified COVID-19 as an occupational and work-related disease, allowing workers who get sick from it to seek financial assistance from the commission. The ECC board resolution No. 21-04-14 directed both the Social Security System and the Government Service Insurance System to streamline the processing of claims, as the administering agencies of the ECC. A COVID-stricken worker is entitled to the following: loss-of-income benefits; medical services, appliances and supplies; carers' allowance; rehabilitation services; death benefits; and funeral benefits, according to the ECC board resolution. Villanueva, ikinalugod ang dagdag ayuda sa mga manggagawang magkakasakit sa COVID sa tulong ng ECC Isang mainit na pagtanggap ang isinalubong ni Senator Joel Villanueva sa balitang kasama na sa listahan ng "work-related diseases" ang COVID-19 na pwedeng idulog at makahingi ng pinansyal na tulong sa Employees' Compensation Commission o ECC. Aniya, parehong makakatulong ito sa mga negosyante at manggagawa lalo pa't may tatamaan ng COVID-19 ang mga empleyado sa mga tanggapan, pabrika o lugar ng trabaho habang may pasok. Dahil sa polisiyang ito, makukumbinsi din aniya ang mga manggagawang may COVID-19 at asymptomatic na manatili na lamang sa bahay at magpagaling, lalo na't may inaasahang tulong mula sa gobyerno. "Good news po ito para sa ating mga manggagawa! May karagdagang tulong na maaasahan mula sa pamahalaan kapag nagkasakit ng COVID-19, lalo na po sa mga kababayan natin na araw-araw pumapasok sa trabaho at exposed sa virus," ani Villanueva, chair ng Senate committee on labor, sa isang pahayag. "Kadalasan po kasi, tila walang choice ang ating mga manggagawa. It is either death by COVID or death by hunger. Kapag nagka-COVID ka, madalas pong naiiwan mag-isa ang maysakit at wala tulong na maaasahan. Ngayon po, makakatakbo ang ating mga manggagawa sa ECC para sa tulong-pinansyal," dagdag pa niya. Hiniling ng senador mula sa ECC na siguruhing maayos ang implementasyon ng programa at tiyakin na palaging may pondo ito dahil mahaba-haba pa umano ang pandemya. "Nakasalalay po ang tagumpay ng programang ito sa maayos na implementasyon. Tiwala po tayo sa DOLE at ECC na magiging masinop po sila sa pagpapatupad ng programang ito dahil matagal pa po ang laban natin sa pandemya," sabi ni Villanueva. "Umaasa po tayo na hindi mauuwi sa mahabang pila o matagal na antayan ang ating manggagawa na tatakbo sa ECC para idulog ang kanilang sitwasyon. Dahil buhay po ang nakataya at nakasalalay dito, lalo na ang pangtustos sa gamot at iba pang pangangailangan ng mga manggagawang magkakasakit sa COVID-19," ani Villanueva. Noong nakalipas na linggo, idineklara na ng ECC sa isang resolusyon na ang COVID-19 ay isa nang "occupational and work-related disease," kung saan makakakuha ng tulong pinansyal ang mga nagkasakit na manggagawa ng dahil sa kanilang trabaho. Inatasan ng ECC ang Social Security System at ang Government Service Insurance System upang pangasiwaan ang pagpapalabas ng pondo sa ilalim ng programang ito. Kasama sa benepisyong ito ang mga sumusunod: loss-of-income benefits; medical services, appliances and supplies; carers' allowance; rehabilitation services; death benefits; at funeral benefits, ayon sa resolusyon ng ECC board.