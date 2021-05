Senator Risa Hontiveros on President Duterte's remarks about his campaign declaration to ride a jet ski as a 'pure campaign joke'

Matagal nang walang natatawa sa mga joke ni President Duterte.

Kung joke lang pala yung mga plataporma nya noong nanliligaw sya sa mga botante, ibig sabihin, joke din ba ang turing niya sa pagiging presidente?

Labing-anim na milyong Pilipino ang umasang ipaglalaban niya ang bandera ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kung sa jetski man yan, o sa pananalita man lang. Taos-puso silang nanalig sa kanya. Tapos, sa huli, ganito pala ang mapapala nila? Bakit nya kailangang paglaruan ang mga naniwala sa kanya?

Nasaan yang sinasabi niyang "bravado" pagdating sa special friend niyang China? No country, not even his best friend, will take us seriously when we have a leader who cannot honor his word.

Kahit kailan, hindi rin naging katatawanan ang isyu sa West Philippine Sea. Seryosong nagbabantay ang ating Armed Forces. Seryosong nagpapatrol at dumedepensa ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Seryosong naghahanapbuhay ang ating mga mangingisda.

Huwag niyang gawing punchline ang mismong buhay at hanapbuhay ng mga Pilipino.